Дружина Цекало з'явилася на інвалідному візку: "Коли це закінчиться"

Дарина Ервін не може оговтатися від травми.

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Дружина Олександра Цекало — Дарина Ервін / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, instagram.com, Дарина Ервін

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Дарина Ервін опублікувала фото на інвалідному візку

Чому дружина Цекало не може ходити

Дружина російського продюсера українського походження Олександра Цекало, який мовчав про напад РФ на Україну, несподівано з'явилася на інвалідному візку. В Instagram Дарина Ервін поскаржилася на свої проблеми.

Раніше стало відомо, що Ервін постраждала під час сеансу масажу. Модель заздалегідь попередила фахівця, що у неї є міжхребцева грижа, але після непрофесійних маніпуляцій у Дарини заніміла нога, і їй терміново знадобилася допомога медиків. Зараз вона проходить реабілітацію.

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Дружина Олександра Цекало на інвалідному візку / фото: instagram.com, Дарина Ервін

Під час візиту до лікарні дружина Цекало пересувалася на інвалідному візку та емоційно висловилася про свій стан.

"Чи можна, чорт забирай, отримати хоча б приблизне уявлення, коли це закінчиться?" — у відчаї висловилася Дарина.

Також вона подякувала медсестрам, які займаються її лікуванням. Незважаючи на те, що кінця її реабілітації поки не видно, Ервін зауважила, що саме вони беруть на себе найважчу роботу.

Дарина Ервін у лікарні / фото: instagram.com, Дарина Ервін

"Ліки допомагають, але саме медсестри змушують тебе повірити, що все буде добре", — вважає Ервін.

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Про персону: Олександр Цекало Олександр Цекало – радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" та "Прожекторперісхілтон". З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес – продюсерська компанія Sreda – продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

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