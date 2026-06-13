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Скандал у Києві: медиків звинуватили в недбалості через смерть пораненого воїна

Олексій Тесля
13 червня 2026, 01:10
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Мати загиблого вимагає проведення об’єктивного розслідування обставин смерті, пов’язуючи трагедію з можливою недбалістю.
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У БСМП розгорівся скандал / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Приводом для суспільного резонансу стала смерть 42-річного бійця Сергія Кузнєцова
  • Родичі стверджують, що знеболюючі доводилося купувати самостійно

У Києві розгорівся скандал навколо однієї з найбільших міських лікарень швидкої допомоги, де, за заявами волонтерів та очевидців, поранені військовослужбовці стикаються з нестачею ліків і змушені самостійно оплачувати знеболюючі та витратні матеріали.

Приводом для суспільного резонансу стала смерть 42-річного бійця Сергія Кузнєцова. Його мати розповіла, що стан сина різко погіршувався в стаціонарі: він скаржився на сильний біль, брак допомоги та проблеми з диханням, повідомляє ТСН.

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За словами родини, чоловік потрапив до лікарні з важкими осколковими пораненнями, частина яких поступово загоювалася, проте серйозна травма хребта залишалася без належного лікування і супроводжувалася постійним болем. Родичі стверджують, що ефективні знеболюючі доводилося купувати самостійно, оскільки наданих препаратів не вистачало.

За кілька днів до смерті стан пацієнта став критичним, у нього піднялася висока температура, але очікуваного поліпшення не відбулося. У цей момент родина намагалася організувати переведення бійця до військового госпіталю, однак це не було зроблено вчасно.

Мати загиблого вимагає проведення об'єктивного розслідування обставин смерті, пов'язуючи трагедію з можливою халатностю. Для контролю за експертизою до медичного закладу були залучені представники військової медицини та волонтерських організацій.

Ситуація викликала нову хвилю критики на адресу лікарні: раніше вже лунали звинувачення у нестачі медикаментів, перевантаженні персоналу та системних проблемах в організації лікування. За словами співробітників, кадровий дефіцит і важкі умови роботи призводять до масових звільнень.

На тлі скандалу низка громадських та волонтерських організацій звернулася до військового командування з вимогою переглянути направлення поранених військовослужбовців до цього медичного закладу.

Скандал з ТЦК: важливі деталі

Командування Сухопутних військ повідомило, що співробітники Шевченківського районного ТЦК та СП Києва, причетні до інциденту за участю ветерана, будуть направлені на службу до бойових підрозділів.

Водночас керівництво Київського ТЦК та СП принесло офіційні вибачення ветерану за ситуацію, що сталася.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі чоловік порізав ножем співробітників ТЦК. Для затримання нападника один із військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря.

Як повідомляв Главред, в Одесі працівники ТЦК побили і намагалися мобілізувати морпіха 36-ї бригади та колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з авто під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.

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Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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