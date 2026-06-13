Вдруге за чотири місяці: Путін збільшив чисельність армії РФ, деталі

Попередній указ про збільшення армії був підписаний 4 березня.

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Чисельність армії РФ зросла / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Коротко:

Путін збільшив штатну чисельність армії РФ

Кількість військових зросла на понад 7 тисяч

Диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії. Про це повідомили в Міноборони РФ.

Згідно з підписаним указом, загальна штатна чисельність збройних сил Росії встановлена на рівні 2 399 130 осіб. Із них 1 510 000 становлять військовослужбовці.

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Попередній указ, який був підписаний 4 березня 2026 року, передбачав чисельність військовослужбовців на рівні 1 502 640 осіб.

Таким чином, нове рішення Кремля офіційно збільшило кількість військових у складі російської армії на 7360 осіб.

Крім того, 12 червня Путін під час зустрічі з російськими військовими заявив, що у війні проти України беруть участь понад 700 тисяч осіб.

"У нас там (на війні проти України, - ред.) угруповання велике, понад 700 тис. осіб", - говорив диктатор.

Коли в РФ може початися мобілізація

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський заявляв, що Росія може оголосити повномасштабну мобілізацію лише в тому випадку, якщо Володимир Путін буде переконаний у близькості вирішальної перемоги у війні проти України.

За його словами, наразі в Росії продовжується прихована мобілізація.

"Ніяких інших причин для оголошення повномасштабної мобілізації я не бачу, тому що є шанс, що суспільна система не витримає і розвалиться", - додав він.

Армія РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що сьогодні у РФ на фронті співвідношення "двосотих" (знищених) до "трисотих" (поранених) становить 3:1. Росіяни щодня стабільно втрачають близько тисячі своїх людей, але просування при цьому мінімальне.

Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон казав, що втрати російської армії перевищують темпи поповнення особового складу. Це може бути більш імовірним фактором, здатним змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо говорив, що росіяни втрачають 15–20 тисяч солдатів на місяць – загиблих. З пораненими цифра ще більша.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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