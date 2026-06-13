Росія била по житлових будинках, постраждали люди: що відомо про наслідки атаки

Серед постраждалих в одному з обласних центрів - дитина.

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Загроза ударів не минула навіть вранці / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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З вечора п'ятниці РФ запустила десятки дронів по Україні

Ворожий безпілотник в Сумах влучив у житловий будинок

У Миколаєві внаслідок атаки є постраждалі

З вечора 12 червня, усю ніч та ранок країна-агресорка Росія запускала по Україні дрони та КАБи. Вибухи цієї ночі прогриміли у декількох областях, є руйнування та постраждалі.

Атака на Суми

Близько 22:10 12 червня РФ атакувала безпілотником типу "Молнія" стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі Сум. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

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За його словами, інформація щодо можливих постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється. Необхідні служби працювали на місці влучання.

Атака на Миколаїв

Після 01:30 ворог атакував "Шахедами" місто Миколаїв. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Внаслідок атаки є троє постраждалих. Пошкоджено приватний будинок.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Поранення отримали двоє людей – 44-річна жінка та 25-річний чоловік. Їх госпіталізовано. Також гостру реакцію на стрес зазнав 10-річний хлопчик, медичну допомогу йому надали на місці", - додав він.

Атака на Дніпропетровщину

Протягом цієї ночі у Дніпропетровській області лунали вибухи. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що сили ППО збили у небі над областю 9 ударних безпілотників. Інформації щодо руйнувань чи постраждалих станом на 07:15 немає.

Яку мету мають удари Орєшніка по Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами військового аналітика Дениса Поповича, ракетна система "Орєшнік" використовується Москвою в першу чергу не як реальний засіб ураження, а як інструмент психологічного впливу та тиску.

Російське керівництво прагне створити атмосферу страху та спробувати вплинути як на українське суспільство, так і на західних партнерів, посилюючи відчуття загрози ескалації, аж до ядерного сценарію.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські дрони завдали удару по об'єкту інфраструктури в Бориспільському районі Київської області. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тисячі квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що Росія у ніч на 12 червня атакувала Україну дронами. Ворог обстріляв один із обласних центрів та залізничну інфраструктуру. Внаслідок атаки є жертва.

Напередодні стало відомо, що у Сумській області російські окупанти вдарили по локомотивному депо. Внаслідок атаки загинула жінка, чотири залізничники були поранені.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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