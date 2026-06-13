"Скучила": Дімопулос вперше за рік побачилася з сином від Джеджули

Ви дізнаєтеся:
- Санта Димопулос показала сина від Андрія Джеджули
- Де вони зустрілися
Відома українська співачка Санта Димопулос вперше за рік зустрілася з сином, який вирішив жити в Україні з батьком Андрієм Джеджулою. Кадрами сімейного відпочинку вона поділилася в Instagram.
Виявилося, що Димопулос з дітьми вирішила поїхати до Італії. Артистка зізналася, що майже рік не бачилася зі своїм сином і дуже за ним скучила. Разом сім'я прогулялася мальовничими італійськими вуличками і насолоджувалася атмосферою Тоскани.
"Приїхав мій Даніель! Ми не бачилися майже рік! Як же я за ним сумувала", — поділилася Санта.
Найбільше за братом сумувала його молодша сестра — 6-річна Софія. Зіркова мама опублікувала фото з їхніми зворушливими обіймами.
"Мій всесвіт", — підписала Димопулос.
Нагадаємо, що Санта Димопулос з донькою після початку повномасштабного вторгнення виїхала з України і живе в ОАЕ. Її син Даніель вирішив залишитися в Києві зі своїм зірковим батьком Андрієм Джеджулою.
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Про персону: Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а потім стала однією із солісток групи "ВіаГра". Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, однак вона закінчилася одним альбомом.
Серед досягнень — перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.
Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу дочку Софію — від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.
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