"Скучила": Дімопулос вперше за рік побачилася з сином від Джеджули

Співачка показала, як її родина знову зібралася разом.

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Санта Димопулос — син Андрія Джеджули / колаж: Главред, фото: instagram.com, Санта Димопулос, Андрій Джеджула

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Санта Димопулос показала сина від Андрія Джеджули

Де вони зустрілися

Відома українська співачка Санта Димопулос вперше за рік зустрілася з сином, який вирішив жити в Україні з батьком Андрієм Джеджулою. Кадрами сімейного відпочинку вона поділилася в Instagram.

Виявилося, що Димопулос з дітьми вирішила поїхати до Італії. Артистка зізналася, що майже рік не бачилася зі своїм сином і дуже за ним скучила. Разом сім'я прогулялася мальовничими італійськими вуличками і насолоджувалася атмосферою Тоскани.

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Санта Дімопулос — діти / фото: instagram.com, Санта Дімопулос

"Приїхав мій Даніель! Ми не бачилися майже рік! Як же я за ним сумувала", — поділилася Санта.

Найбільше за братом сумувала його молодша сестра — 6-річна Софія. Зіркова мама опублікувала фото з їхніми зворушливими обіймами.

"Мій всесвіт", — підписала Димопулос.

Як виглядає син Андрія Джеджули / фото: instagram.com, Санта Димопулос

Нагадаємо, що Санта Димопулос з донькою після початку повномасштабного вторгнення виїхала з України і живе в ОАЕ. Її син Даніель вирішив залишитися в Києві зі своїм зірковим батьком Андрієм Джеджулою.

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Про персону: Санта Димопулос Санта Димопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а потім стала однією із солісток групи "ВіаГра". Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, однак вона закінчилася одним альбомом. Серед досягнень — перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу дочку Софію — від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

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