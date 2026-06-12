Втратила багато крові: з російською співачкою Ольгою Бузовою сталося нещастя

Російська співачка викликала медиків, оскільки у неї була сильна кровотеча.

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Ольга Бузова отримала серйозні травми / колаж: Главред, фото: t.me/byzova_m

Коротко:

Що сталося з Бузовою

Як її лікували

Відому російську "співачку" та ведучу Ольгу Бузову, яка фанатіє від кривавого вторгнення РФ в Україну, госпіталізували через серйозну травму.

Як повідомляють російські пропагандисти, співачка невдало впала в душі у себе вдома і не змогла обійтися без допомоги медиків.

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Бузова опинилася в лікарні / Фото Стархіт

Раніше піар-директор Бузової оголосив, що її довелося екстрено прооперувати. Відкритого перелому не було, але хірургічного втручання уникнути не вдалося. Співачка розсікла коліно і втратила багато крові.

"Після падіння зробили операцію, вона тривала близько трьох годин. Наклали шви. Зараз Оля відходить від наркозу", — поділився він.

На фото видно, що нога Бузової сильно постраждала. Крізь бинти чітко проступають криваві плями. Через травму співачка вже змушена була відмовитися від майбутнього концерту.

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Про особу: Ольга Бузова Ольга Бузова — російська телеведуча, співачка, актриса театру, кіно та дубляжу, дизайнерка. Відома як колишня учасниця, а згодом колишня ведуча реаліті-шоу "Дом-2" на телеканалі "ТНТ"; з грудня 2008 по квітень 2021 року — шеф-редакторка журналу "Світ реаліті-шоу. Дом-2".

У 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну, відвідала окуповані території України, просувала символ російського вторгнення в соціальних мережах.

У липні 2017 року через гастролі в анексованому Криму Бузову внесли до бази "Миротворець".

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