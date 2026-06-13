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Галактика розривається навпіл: вчені вразили сенсаційним відкриттям

Олексій Тесля
13 червня 2026, 02:05
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Рух зірок визначається не обертанням, а тривалими гравітаційними взаємодіями.
Космос, космонавти
Розкрито важливі подробиці про космос / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Рух зірок у Малій Магеллановій Хмарі не відповідає класичному обертанню
  • Рух зірок визначається не обертанням, а тривалими гравітаційними взаємодіями

Міжнародна група астрономів зафіксувала в Малій Магеллановій Хмарі потужні гравітаційні спотворення, які повністю змінюють колишні уявлення про його будову та динаміку.

За даними спостережень, мільярди зірок у цій карликовій галактиці рухаються аномально — фактично "розлітаються" в різні боки зі швидкістю понад 61 000 км/год, повідомляє Live Science.

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Мала та Велика Магелланові Хмари є супутниками Чумацького Шляху. При цьому більша галактика приблизно в десять разів масивніша і чинить сильний гравітаційний вплив на меншу.

Аналіз 11-річного масиву даних показав, що рух зірок у Малій Магеллановій Хмарі не відповідає класичному обертанню. Натомість вони зміщуються в протилежних напрямках, що вказує на тривале гравітаційне "руйнування" структури під впливом сусідньої галактики.

Вчені припускають, що за поточної динаміки вже протягом сотень мільйонів років структура об'єкта може істотно деформуватися, а його розпад почнеться задовго до майбутнього зближення з Чумацьким Шляхом, яке очікується через мільярди років.

Дослідники зазначають, що раніше вважалося, ніби ця галактика обертається відносно стабільно, проте нові дані спростували цю модель. За словами автора роботи Шріпрії Віджаяшрі, рух зірок визначається не обертанням, а тривалими гравітаційними взаємодіями та "перетягуванням" з боку Великої Магелланової Хмари.

Отримати такі результати вдалося завдяки сучасним інфрачервоним спостереженням в обсерваторії в чилійській пустелі Атакама, які дозволили вперше детально простежити внутрішню динаміку зоряної системи.

Новий об'єкт з космосу: що кажуть вчені

Вчені повідомили про виявлення нового об'єкта, що проник у Сонячну систему з міжзоряного простору. Йдеться про комету 3I/ATLAS — лише друге підтверджене міжзоряне тіло за всю історію спостережень.

Незважаючи на відносно невеликі розміри, об'єкт демонструє високу активність: він викидає в космічний простір колосальні потоки речовини, включаючи близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу щосекунди.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди — ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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Про джерело: Live Science

Live Science — один із найбільших та найавторитетніших науково-популярних сайтів.

Видання публікує статті про космос, тварин, здоров'я, археологію, поведінку людини, планету Земля та інші галузі. Воно прагне донести наукові новини та інформацію до широкої аудиторії.

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