Галактика розривається навпіл: вчені вразили сенсаційним відкриттям

Рух зірок визначається не обертанням, а тривалими гравітаційними взаємодіями.

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Рух зірок у Малій Магеллановій Хмарі не відповідає класичному обертанню

Рух зірок визначається не обертанням, а тривалими гравітаційними взаємодіями

Міжнародна група астрономів зафіксувала в Малій Магеллановій Хмарі потужні гравітаційні спотворення, які повністю змінюють колишні уявлення про його будову та динаміку.

За даними спостережень, мільярди зірок у цій карликовій галактиці рухаються аномально — фактично "розлітаються" в різні боки зі швидкістю понад 61 000 км/год, повідомляє Live Science.

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Мала та Велика Магелланові Хмари є супутниками Чумацького Шляху. При цьому більша галактика приблизно в десять разів масивніша і чинить сильний гравітаційний вплив на меншу.

Аналіз 11-річного масиву даних показав, що рух зірок у Малій Магеллановій Хмарі не відповідає класичному обертанню. Натомість вони зміщуються в протилежних напрямках, що вказує на тривале гравітаційне "руйнування" структури під впливом сусідньої галактики.

Вчені припускають, що за поточної динаміки вже протягом сотень мільйонів років структура об'єкта може істотно деформуватися, а його розпад почнеться задовго до майбутнього зближення з Чумацьким Шляхом, яке очікується через мільярди років.

Дослідники зазначають, що раніше вважалося, ніби ця галактика обертається відносно стабільно, проте нові дані спростували цю модель. За словами автора роботи Шріпрії Віджаяшрі, рух зірок визначається не обертанням, а тривалими гравітаційними взаємодіями та "перетягуванням" з боку Великої Магелланової Хмари.

Отримати такі результати вдалося завдяки сучасним інфрачервоним спостереженням в обсерваторії в чилійській пустелі Атакама, які дозволили вперше детально простежити внутрішню динаміку зоряної системи.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди — ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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