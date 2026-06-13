Росіяни проводили навчання: дрони СБС 'рознесли' полігон РФ, відео удару

Дані підрозділи РФ воюють проти українців на Гуляйпільському напрямку.

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Удар по полігону з росіянами / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Дрони СБС вдарили по полігону "Восточний" в Запорізькій області

Під удар потрапили одразу три підрозділи армії РФ

Також було уражено й інші цілі

Безпілотники СБС нанесли серію ударів по полігону "Восточний" у Новопетрівці Запорізької області, де російські військові готували особовий склад. Під удар потрапило місце дислокації одразу трьох підрозділів армії противника. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, на полігоні перебували окупанти з 40-ї окремої бригади морської піхоти з Камчатки, 1461-го полку 36-ї армії та 1466-го полку 5-ї армії.

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"Усі вищезгадані підрозділи воюють проти українців на Гуляйпільському відтинку, у ТОТ Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

"Мадяр" додав, що 40-а бригада морської піхоти протягом понад року брала участь у штурмах Вугледара. Водночас 1461-й полк сформований переважно з військових із Бурятії, а 1466-й полк комплектується новобранцями з Приморського краю.

Окрім полігону, СБС ударили і по таких цілях:

зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" - поблизу села Вершина Друга, Запорізька область;

зенітна установка ЗУ-23 - поблизу Новопетрівки;

розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу - також у районі Новопетрівки;

пункт управління підрозділу безпілотників 120-го дивізіону морської піхоти - поблизу Новоандріївки, Донецька область;

технічний пункт десантування підрозділу безпілотників - поблизу Довжанська, Луганська область.

Посилення ударів по Росії

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді раніше заявляв, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об'єктах нафтогазової галузі.

За його словами, відстань у 1 500–2 000 кілометрів від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ.

"Свободолюбна українська "пташка" літає туди, коли і куди захоче", - підкреслив він.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Удари СБС - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 9 червня обстріляли 36 цілей в оперативній глибині ворога, уразивши командні пункти, радіолокаційні станції, логістичні об'єкти, паливну та енергетичну інфраструктуру.

Оператори безпілотних літальних апаратів 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських військ до окупованого Криму.

Водночас у ніч на 4 червня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму.

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Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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