Удари Орєшніка мають іншу мету: аналітик розкрив подробиці

Гучні заяви про "суперзброю" не відповідають реальній бойовій ефективності, зазначає Денис Попович.

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Росія застосовує ракетний терор / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Поповича:

Ворог намагається створити атмосферу страху

РФ тестує нову розробку в реальних умовах

Ракетна система "Орєшнік" використовується Москвою в першу чергу не як реальний засіб ураження, а як інструмент психологічного впливу та тиску.

Як заявив військовий аналітик Денис Попович в ефірі"Київ24", ключове завдання подібних заяв і демонстрацій з боку російського керівництва полягає у створенні атмосфери страху та спробах вплинути як на українське суспільство, так і на західних партнерів, посилюючи відчуття загрози ескалації, аж до ядерного сценарію.

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Експерт підкреслює, що гучні заяви про "надзброю" не відповідають реальній бойовій ефективності системи в звичайному оснащенні і значною мірою мають пропагандистський характер.

Водночас Попович зазначає, що певний практичний сенс у застосуванні "Орєшніка" все ж є — мова йде про тестування нової розробки в реальних умовах, включаючи перевірку роботи бойових елементів і технічних характеристик, що також поєднується з елементом демонстративного залякування противника.

Небезпека удару "Орєшніком" — думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що, незважаючи на гучні заяви, Росія навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї проти України, однак не виключає спроб ударів по Києву з використанням ракети "Орєшнік".

За його словами, під час атаки 24 травня один із таких боєприпасів не досяг мети, а інший, імовірно, відхилився від курсу і впав у районі Білої Церкви.

Жданов також підкреслив, що, згідно з існуючими домовленостями та міжнародними позиціями, у конфлікті має використовуватися виключно звичайне озброєння, при цьому ідею застосування ядерної зброї не підтримують ані США, ані Китай.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. В результаті атаки російського безпілотника поблизу житлового будинку в Холодногірському районі міста постраждали три людини, у тому числі одна дитина.

Нагадаємо, окупанти атакували Одесу. В результаті масованих ворожих ударів пошкоджено два житлові будинки. На жаль, постраждали 3 людини, з яких 2 — діти, у них гостра реакція на стрес.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькому району та самому Запоріжжю. В результаті атаки керованими авіабомбами по селищу Балабіно загинули люди, ще кілька осіб отримали поранення.

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Про персону: Денис Попович Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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