Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

Марія Николишин
13 червня 2026, 11:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Депутат РФ сказав, що Москві нібито потрібен план завершення війни.
Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну
Депутат РФ розкритикував Кремль / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

  • Депутат РФ розкритикував Кремль і ведення війни
  • Зокрема, він звинуватив еліту у збагаченні
  • Він також визнав ефективність далекобійних ударів ЗСУ

Депутат Державної думи Росії від "Комуністичної партії" В’ячеслав Мархаєв розкритикував Кремль та стратегію ведення війни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Відомо, що російський депутат опублікував допис на своїх сторінках у соцмережах, у яких різко висловилися про війну та пропаганду.

відео дня

Зокрема, він звинуватив Кремль у використанні таких подій - як День перемоги і Петербурзький міжнародний економічний форум - для демонстрації хибного відчуття процвітання та "особистого збагачення еліти".

За його словами, заяви про нібито добробут відбуваються на тлі постійних заборон, обмежень та фінансового тягаря для пересічних росіян. Крім того, він несподівано звинуватив політичну еліту РФ у втраті зв’язку з потребами російського народу.

Депутат також визнав, що ЗСУ розширюють географічне охоплення своїх далекобійних ударів по Росії та розкритикував Кремль за публічне обмеження своїх військових цілей лише тими районами, які Росія захопила.

Мархаєв додав, що Москві нібито потрібен чіткий публічний план завершення війни в Україні, заснований на національних інтересах Росії.

"В ISW не помітили жодних ознак того, що облікові записи Мархаєва в соціальних мережах були зламані. РосЗМІ та так звані мілблогери, зокрема ті, що пов’язані з Кремлем, на момент написання цієї статті не поширювали заяви Мархаєва", - наголосили аналітики.

Путіну потрібна картинка "перемоги"

Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко говорив, що для виходу з війни Путіну потрібна якась картинка "перемоги".

За його словами, в російському інформаційному просторі вже неодноразово намагалися нав’язати тезу про те, що "програти українцям - це не програш", адже українці нібито "такі самі росіяни".

"Росіяни хочуть якомога швидшого завершення війни, але однозначно з відчуттям перемоги, тому що росіяни, мовляв, не можуть програвати", - наголосив він.

Невдоволення Путіним в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, соціолог і публіцист Ігор Ейдман заявляв, що посилення контролю над інтернетом і цифровими сервісами в Росії не лише не зупиняє поширення альтернативної інформації, а й посилює невдоволення росіян через погіршення звичного рівня комфорту та обмеження повсякденних можливостей.

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що економічні наслідки, цілком ймовірно, можуть призвести до досить масових протестів в Росії. Рівень лояльності до Путіна дійсно знижується через те, що він не хоче закінчувати війну.

Крім того, не виключено, що через якийсь час у РФ може розпочатися розмова про те, що можна було б спробувати замінити Путіна кимось іншим.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Путін Держдума РФ війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мобілізація по-новому: кого тепер будуть призивати в першу чергу та хто втратить відстрочку

Мобілізація по-новому: кого тепер будуть призивати в першу чергу та хто втратить відстрочку

13:58Аналітика
Сили оборони провели операцію в Покровську: знищено важливу мережу ворога

Сили оборони провели операцію в Покровську: знищено важливу мережу ворога

13:37Фронт
Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

11:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гречка вийде в рази смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння

Гречка вийде в рази смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

Гороскоп Таро на завтра, 13 червня: Тельцям — урок, Левам — обережність

Гороскоп Таро на завтра, 13 червня: Тельцям — урок, Левам — обережність

Останні новини

15:21

Не просто ласощі: що станеться з котом, якщо дати йому сардини

15:00

У полуниці скручується листя: інструкція, як подолати полуничного кліща

14:49

Крутіше форшмака: рецепт шикарної закуски з оселедця за 15 хвилин

14:47

Чоловік вчинив несподівано, рятуючи свою собаку після аваріїВідео

14:40

Що буде з курсом долара в Україні: з'явився несподіваний прогноз

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
14:31

Виїзд за кордон за 17 тисяч доларів: на Тернопільщині викрили масштабну схемуФото

14:10

Королі хаосу та драми: топ-5 найнебезпечніших і найконфліктніших знаків зодіаку

14:06

"Скучила": Дімопулос вперше за рік побачилася з сином від Джеджули

13:58

Мобілізація по-новому: кого тепер будуть призивати в першу чергу та хто втратить відстрочку

Реклама
13:37

Сили оборони провели операцію в Покровську: знищено важливу мережу ворога

13:37

Мало хто замислюється: чи може зарядка телефона в авто "вбити" акумуляторВідео

13:32

Засинають буквально за хвилину: астрологи назвали найбільших сонь за гороскопом

13:28

Чоловік відсвяткував 100-річчя та розповів, що допомагає йому жити довшеВідео

13:13

Дружина Цекало з'явилася на інвалідному візку: "Коли це закінчиться"

13:01

Привітання з Днем батька - гарні картинки та зворушливі слова

12:50

Шість прийомів, які візуально збільшать кімнату вдвічі: як пофарбувати стіни

12:41

Курс долара підштовхне ціни на пальне: коли бензин та дизель можуть подорожчати

12:29

Без світла до 2 діб: експерт попередив про повернення відключень на Полтавщині

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 14 червня: Зміям — авторитет, Драконам — починання

12:06

Звикли покладатися лише на себе: три найнезалежніші знаки зодіаку

Реклама
11:59

Сутичка з морським чудовиськом на березі ледь не закінчилася трагедієюВідео

11:39

Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

11:31

Сили оборони потужно атакували нові мости до Криму: в ворога виникли проблеми

11:22

"Для мене неприйнятно": Мартиновська зробила заяву після гучного скандалу

11:15

Працює як 65 холодильників: який кухонний прилад збільшує рахунки

10:37

Росіяни проводили навчання: дрони СБС "рознесли" полігон РФ, відео ударуВідео

10:37

Буде стрибок цін на продукти: що та як сильно подорожчає на полицях магазинів

10:34

Як позбутися мокриці на городі: найкращі способи очистити грядки від бур’яну

10:23

Двері у потойбіччя: що суворо заборонялося робити під час ударів блискавки

10:11

"Піддався впливу Усика": Трамп запросив боксера в Білий дім та пошкодував про це

09:43

Штормовий вітер та грози з градом: українців попередили про небезпечну погоду

09:33

Невдача на невдачі: Путін визнав провал армії РФ у війні, що за цим стоїть

08:54

Вдруге за чотири місяці: Путін збільшив чисельність армії РФ, деталі

08:52

Чим мульчувати город і врятувати рослини від спеки та бур’янівВідео

08:29

Вибухало цілу ніч: дрони уразили морський порт Темрюк на Кубані

07:39

Росія била по житлових будинках, постраждали люди: що відомо про наслідки атаки

05:30

Для чотирьох знаків зодіаку починається щасливий період: хто буде у виграші

04:57

У батьків мало часу: які документи треба зробити дитині після народження

04:41

Чому піонерам у СРСР суворо заборонялось тиснути руку дорослим: несподівана причина

03:21

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Реклама
02:45

Звідки пішов вислів "наставити роги": прихований сором візантійського царя

02:05

Галактика розривається навпіл: вчені вразили сенсаційним відкриттям

01:10

Скандал у Києві: медиків звинуватили в недбалості через смерть пораненого воїна

00:04

Удари Орєшніка мають іншу мету: аналітик розкрив подробиці

12 червня, п'ятниця
23:34

Гороскоп на завтра, 14 червня: Тельцям - клопоти, Водоліям - заробіток

23:19

Втратила багато крові: з російською співачкою Ольгою Бузовою сталося нещастя

23:07

Зростання тарифів на комуналку: українці дізналися про важливу умову МВФ

22:29

Голлівудський актор зробив зізнання про рак

22:10

"Зелене світло" на вступ України до ЄС: відома дата початку переговорів

22:07

Чорна цвіль зникне на очах: простий засіб здивує навіть експертівВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти