Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

Депутат РФ сказав, що Москві нібито потрібен план завершення війни.

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Депутат РФ розкритикував Кремль / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

Депутат РФ розкритикував Кремль і ведення війни

Зокрема, він звинуватив еліту у збагаченні

Він також визнав ефективність далекобійних ударів ЗСУ

Депутат Державної думи Росії від "Комуністичної партії" В’ячеслав Мархаєв розкритикував Кремль та стратегію ведення війни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Відомо, що російський депутат опублікував допис на своїх сторінках у соцмережах, у яких різко висловилися про війну та пропаганду.

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Зокрема, він звинуватив Кремль у використанні таких подій - як День перемоги і Петербурзький міжнародний економічний форум - для демонстрації хибного відчуття процвітання та "особистого збагачення еліти".

За його словами, заяви про нібито добробут відбуваються на тлі постійних заборон, обмежень та фінансового тягаря для пересічних росіян. Крім того, він несподівано звинуватив політичну еліту РФ у втраті зв’язку з потребами російського народу.

Депутат також визнав, що ЗСУ розширюють географічне охоплення своїх далекобійних ударів по Росії та розкритикував Кремль за публічне обмеження своїх військових цілей лише тими районами, які Росія захопила.

Мархаєв додав, що Москві нібито потрібен чіткий публічний план завершення війни в Україні, заснований на національних інтересах Росії.

"В ISW не помітили жодних ознак того, що облікові записи Мархаєва в соціальних мережах були зламані. РосЗМІ та так звані мілблогери, зокрема ті, що пов’язані з Кремлем, на момент написання цієї статті не поширювали заяви Мархаєва", - наголосили аналітики.

Путіну потрібна картинка "перемоги"

Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко говорив, що для виходу з війни Путіну потрібна якась картинка "перемоги".

За його словами, в російському інформаційному просторі вже неодноразово намагалися нав’язати тезу про те, що "програти українцям - це не програш", адже українці нібито "такі самі росіяни".

"Росіяни хочуть якомога швидшого завершення війни, але однозначно з відчуттям перемоги, тому що росіяни, мовляв, не можуть програвати", - наголосив він.

Невдоволення Путіним в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, соціолог і публіцист Ігор Ейдман заявляв, що посилення контролю над інтернетом і цифровими сервісами в Росії не лише не зупиняє поширення альтернативної інформації, а й посилює невдоволення росіян через погіршення звичного рівня комфорту та обмеження повсякденних можливостей.

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що економічні наслідки, цілком ймовірно, можуть призвести до досить масових протестів в Росії. Рівень лояльності до Путіна дійсно знижується через те, що він не хоче закінчувати війну.

Крім того, не виключено, що через якийсь час у РФ може розпочатися розмова про те, що можна було б спробувати замінити Путіна кимось іншим.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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