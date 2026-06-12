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Голлівудський актор зробив зізнання про рак

Олена Кюпелі
12 червня 2026, 22:29
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Дуейн Джонсон відверто зізнався щодо свого здоров'я.
Дуейн Джонсон шокував фанатів, схуднувши на 30 кг
Дуейн Джонсон шокував фанатів історією про своє здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/therock

Коротко:

  • Яке зізнання зробив актор
  • Що сказали йому лікарі

Популярний голлівудський актор Дуейн Джонсон розповів, що нещодавно у нього були підозри на рак, які він приховував від усіх, включаючи свою дружину Лорен Хашіан.

54-річний актор пояснив, що одного разу під час прийняття душу він намацав ущільнення на яєчках, яке "боліло при дотику", пише Page Six.

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Через три дні він звернувся до лікаря, і йому сказали, що у нього, ймовірно, епідидиміт — запалення трубки в задній частині яєчка, в якій зберігається сперма.

Дуейн Джонсон після схуднення
Дуейн Джонсон переніс стрес / Фото: instagram.com/therock

Але Джонсона також попередили, що у нього може бути рак і йому негайно знадобиться УЗД, що було неможливо, оскільки весь день він був зайнятий на заході, присвяченому його наступному фільму "Джуманджі".

"Тому мені довелося жити з цим усі ці двадцять чотири години, нічого не знаючи, — і мені доводилося весь день бути на зв'язку, жартувати, виголошувати промови", — розповів він.

Дуейн Джонсон
Дуейн Джонсон не говорив дружині / Instagram

Зірка зазначив, що він "навіть не сказав" 41-річній дружині Хашіан про проблеми зі здоров'ям.

"Я не хотів хвилювати її, поки не дізнаюся, чи варто взагалі турбуватися", — пояснив Джонсон.

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Хто такий Дуейн Джонсон

Дуейн Джонсон — американський кіноактор, підприємець, музикант, співак, реслер.

Його вважають одним із найвидатніших реслерів усіх часів, до початку акторської кар'єри він вісім років виступав у WWE. Фільми з його участю зібрали понад 14,9 мільярдів доларів по всьому світу, що робить його одним із найкасовіших і найвисокооплачуваніших акторів у світі.

Першою кінороллю Джонсона стала роль у фільмі "Мумія повертається" (2001). Наступного року він виконав свою першу головну роль у фентезійному бойовику "Цар скорпіонів".

У наступні роки зіграв велику кількість ролей у бойовиках, серед яких — "Швидше за кулю" (2010 рік) і "Стукач" (2013 рік), але світову славу Джонсону принесла участь у п'ятій та наступних серіях кримінального бойовика "Форсаж". Сценарист Кріс Морган спеціально під Джонсона переписав роль агента Люка Хоббса.

Окрім виконання амплуа героя бойовиків, Джонсон проявив себе як комедійний актор, знявшись у фільмах "План гри" (2007 рік), "Зубна фея" (2010 рік) та "Кров'ю і потом: анаболіки" (2013 рік).

За підсумками 2018 року видання Forbes оприлюднило інформацію про те, що Джонсон став найвисокооплачуванішим актором у світі.

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