Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Курс долара підштовхне ціни на пальне: коли бензин та дизель можуть подорожчати

Марія Николишин
13 червня 2026, 12:41
google news Підпишіться
на нас в Google
Новак наголосив, що зростання курсу долара та євро означає подорожчання палива.
Курс долара підштовхне ціни на пальне: коли бензин та дизель можуть подорожчати
Ціни на пальне можуть піти вгору через курс долара / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви економіста:

  • Долар по 45 грн може запустити хвилю подорожчання
  • Зростання курсу вплине на пальне та імпортні товари
  • Наразі ціни на нафту залежать від ситуації на Близькому Сході

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, які наслідки для українців матиме курс долара на рівні 45 гривень і вище.

За його словами, зростання курсу іноземних валют призводить до подорожчання імпортних товарів та пального.

відео дня

"Є один важливий товар, який Україна імпортує майже на 100% – це паливо. Тому зростання курсу долара та євро означає подорожчання палива. А паливо є складовою собівартості практично всіх товарів і послуг. Відповідно, запускається ланцюгова реакція зростання цін по всій економічній системі", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

Експерт додав, що подорожчають безпосередньо й імпортні товари, яких на українському ринку дуже багато: техніка, обладнання, будівельні матеріали, продукти харчування, одяг, взуття та багато іншого.

"Зазвичай це відбувається з певним часовим лагом після стрибка курсу. Наскільки саме зростатимуть ціни – залежить від рівня конкуренції на кожному конкретному ринку. Чим вища конкуренція, тим меншим буде підвищення цін", - переконаний Новак.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Наскільки може подорожчати пальне

Економіст підкреслив, що зараз ціни на паливо більше залежать не від курсу валют, а від ситуації в Ормузькій протоці та конфлікту на Близькому Сході.

На його думку, якщо Ормузька протока буде розблокована, то ціни на нафту підуть вниз, і, відповідно, можна буде розраховувати на певне зниження цін на паливо.

"Втім, як бачимо, прогнозувати розвиток війни в Ірані зараз неможливо, тому що ситуація змінюється мало не щотижня. Зараз знову відбувається активізація цієї війни, через що знову трохи зросли ціни на нафту", - наголосив він.

Водночас, Новак зауважив, що пік світових цін на нафту вже минув, оскільки ринок вже адаптувався, і більшість постачальників знайшли інші шляхи транспортування нафти.

"Пікова ціна на нафту позаду. І ті сценарії, які передбачали зростання ціни на нафту до 120, 150 або навіть 200 доларів за барель, точно не реалізуються. Однак висока ціна на нафту триматиметься на нинішньому рівні, поки Ормузька протока заблокована", - підсумував експерт.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на пальне найближчим часом

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що в Україні вже найближчими тижнями очікується зниження цін на пальне.

За його словами, дизель може подешевшати до 82-85 гривень, а вартість бензину впаде приблизно на 3 гривні.

Однак, він додав, що приблизно в серпні ситуація може змінитися, адже очікується скорочення резервних запасів нафти у світі, що здатне підштовхнути котирування "чорного золота" до 105-110 доларів за барель.

"У відсотковому співвідношенні зріст буде десь на 10%. Це буде повернення до ціни 90-92 гривні", - підкреслив експерт.

Курс долара підштовхне ціни на пальне: коли бензин та дизель можуть подорожчати
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Курс долара - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 15 червня, Національний банк України встановив курс долара до гривні на рівні 44,81 грн/дол., що на 11 копійок менше, ніж у п’ятницю (44,92 грн/дол.).

Аналітик Олексій Козирев говорив, що найімовірніший сценарій щодо курсу долара на міжбанку найближчим часом — коридор від 44,20 до 45,30 гривень.

Водночас економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ не виключає, що до кінця 2026 року американська валюта подорожчає до 47 грн/дол.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
бензин Андрій Новак курс валют дизель курс долара ціна бензина курс євро новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мобілізація по-новому: кого тепер будуть призивати в першу чергу та хто втратить відстрочку

Мобілізація по-новому: кого тепер будуть призивати в першу чергу та хто втратить відстрочку

13:58Аналітика
Сили оборони провели операцію в Покровську: знищено важливу мережу ворога

Сили оборони провели операцію в Покровську: знищено важливу мережу ворога

13:37Фронт
Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

11:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гречка вийде в рази смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння

Гречка вийде в рази смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

Гороскоп Таро на завтра, 13 червня: Тельцям — урок, Левам — обережність

Гороскоп Таро на завтра, 13 червня: Тельцям — урок, Левам — обережність

Останні новини

15:21

Не просто ласощі: що станеться з котом, якщо дати йому сардини

15:00

У полуниці скручується листя: інструкція, як подолати полуничного кліща

14:49

Крутіше форшмака: рецепт шикарної закуски з оселедця за 15 хвилин

14:47

Чоловік вчинив несподівано, рятуючи свою собаку після аваріїВідео

14:40

Що буде з курсом долара в Україні: з'явився несподіваний прогноз

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
14:31

Виїзд за кордон за 17 тисяч доларів: на Тернопільщині викрили масштабну схемуФото

14:10

Королі хаосу та драми: топ-5 найнебезпечніших і найконфліктніших знаків зодіаку

14:06

"Скучила": Дімопулос вперше за рік побачилася з сином від Джеджули

13:58

Мобілізація по-новому: кого тепер будуть призивати в першу чергу та хто втратить відстрочку

Реклама
13:37

Сили оборони провели операцію в Покровську: знищено важливу мережу ворога

13:37

Мало хто замислюється: чи може зарядка телефона в авто "вбити" акумуляторВідео

13:32

Засинають буквально за хвилину: астрологи назвали найбільших сонь за гороскопом

13:28

Чоловік відсвяткував 100-річчя та розповів, що допомагає йому жити довшеВідео

13:13

Дружина Цекало з'явилася на інвалідному візку: "Коли це закінчиться"

13:01

Привітання з Днем батька - гарні картинки та зворушливі слова

12:50

Шість прийомів, які візуально збільшать кімнату вдвічі: як пофарбувати стіни

12:41

Курс долара підштовхне ціни на пальне: коли бензин та дизель можуть подорожчати

12:29

Без світла до 2 діб: експерт попередив про повернення відключень на Полтавщині

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 14 червня: Зміям — авторитет, Драконам — починання

12:06

Звикли покладатися лише на себе: три найнезалежніші знаки зодіаку

Реклама
11:59

Сутичка з морським чудовиськом на березі ледь не закінчилася трагедієюВідео

11:39

Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

11:31

Сили оборони потужно атакували нові мости до Криму: в ворога виникли проблеми

11:22

"Для мене неприйнятно": Мартиновська зробила заяву після гучного скандалу

11:15

Працює як 65 холодильників: який кухонний прилад збільшує рахунки

10:37

Росіяни проводили навчання: дрони СБС "рознесли" полігон РФ, відео ударуВідео

10:37

Буде стрибок цін на продукти: що та як сильно подорожчає на полицях магазинів

10:34

Як позбутися мокриці на городі: найкращі способи очистити грядки від бур’яну

10:23

Двері у потойбіччя: що суворо заборонялося робити під час ударів блискавки

10:11

"Піддався впливу Усика": Трамп запросив боксера в Білий дім та пошкодував про це

09:43

Штормовий вітер та грози з градом: українців попередили про небезпечну погоду

09:33

Невдача на невдачі: Путін визнав провал армії РФ у війні, що за цим стоїть

08:54

Вдруге за чотири місяці: Путін збільшив чисельність армії РФ, деталі

08:52

Чим мульчувати город і врятувати рослини від спеки та бур’янівВідео

08:29

Вибухало цілу ніч: дрони уразили морський порт Темрюк на Кубані

07:39

Росія била по житлових будинках, постраждали люди: що відомо про наслідки атаки

05:30

Для чотирьох знаків зодіаку починається щасливий період: хто буде у виграші

04:57

У батьків мало часу: які документи треба зробити дитині після народження

04:41

Чому піонерам у СРСР суворо заборонялось тиснути руку дорослим: несподівана причина

03:21

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Реклама
02:45

Звідки пішов вислів "наставити роги": прихований сором візантійського царя

02:05

Галактика розривається навпіл: вчені вразили сенсаційним відкриттям

01:10

Скандал у Києві: медиків звинуватили в недбалості через смерть пораненого воїна

00:04

Удари Орєшніка мають іншу мету: аналітик розкрив подробиці

12 червня, п'ятниця
23:34

Гороскоп на завтра, 14 червня: Тельцям - клопоти, Водоліям - заробіток

23:19

Втратила багато крові: з російською співачкою Ольгою Бузовою сталося нещастя

23:07

Зростання тарифів на комуналку: українці дізналися про важливу умову МВФ

22:29

Голлівудський актор зробив зізнання про рак

22:10

"Зелене світло" на вступ України до ЄС: відома дата початку переговорів

22:07

Чорна цвіль зникне на очах: простий засіб здивує навіть експертівВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти