Курс долара підштовхне ціни на пальне: коли бензин та дизель можуть подорожчати

Новак наголосив, що зростання курсу долара та євро означає подорожчання палива.

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Ціни на пальне можуть піти вгору через курс долара / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви економіста:

Долар по 45 грн може запустити хвилю подорожчання

Зростання курсу вплине на пальне та імпортні товари

Наразі ціни на нафту залежать від ситуації на Близькому Сході

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, які наслідки для українців матиме курс долара на рівні 45 гривень і вище.

За його словами, зростання курсу іноземних валют призводить до подорожчання імпортних товарів та пального.

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"Є один важливий товар, який Україна імпортує майже на 100% – це паливо. Тому зростання курсу долара та євро означає подорожчання палива. А паливо є складовою собівартості практично всіх товарів і послуг. Відповідно, запускається ланцюгова реакція зростання цін по всій економічній системі", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

Експерт додав, що подорожчають безпосередньо й імпортні товари, яких на українському ринку дуже багато: техніка, обладнання, будівельні матеріали, продукти харчування, одяг, взуття та багато іншого.

"Зазвичай це відбувається з певним часовим лагом після стрибка курсу. Наскільки саме зростатимуть ціни – залежить від рівня конкуренції на кожному конкретному ринку. Чим вища конкуренція, тим меншим буде підвищення цін", - переконаний Новак.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Наскільки може подорожчати пальне

Економіст підкреслив, що зараз ціни на паливо більше залежать не від курсу валют, а від ситуації в Ормузькій протоці та конфлікту на Близькому Сході.

На його думку, якщо Ормузька протока буде розблокована, то ціни на нафту підуть вниз, і, відповідно, можна буде розраховувати на певне зниження цін на паливо.

"Втім, як бачимо, прогнозувати розвиток війни в Ірані зараз неможливо, тому що ситуація змінюється мало не щотижня. Зараз знову відбувається активізація цієї війни, через що знову трохи зросли ціни на нафту", - наголосив він.

Водночас, Новак зауважив, що пік світових цін на нафту вже минув, оскільки ринок вже адаптувався, і більшість постачальників знайшли інші шляхи транспортування нафти.

"Пікова ціна на нафту позаду. І ті сценарії, які передбачали зростання ціни на нафту до 120, 150 або навіть 200 доларів за барель, точно не реалізуються. Однак висока ціна на нафту триматиметься на нинішньому рівні, поки Ормузька протока заблокована", - підсумував експерт.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на пальне найближчим часом

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що в Україні вже найближчими тижнями очікується зниження цін на пальне.

За його словами, дизель може подешевшати до 82-85 гривень, а вартість бензину впаде приблизно на 3 гривні.

Однак, він додав, що приблизно в серпні ситуація може змінитися, адже очікується скорочення резервних запасів нафти у світі, що здатне підштовхнути котирування "чорного золота" до 105-110 доларів за барель.

"У відсотковому співвідношенні зріст буде десь на 10%. Це буде повернення до ціни 90-92 гривні", - підкреслив експерт.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Курс долара - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 15 червня, Національний банк України встановив курс долара до гривні на рівні 44,81 грн/дол., що на 11 копійок менше, ніж у п’ятницю (44,92 грн/дол.).

Аналітик Олексій Козирев говорив, що найімовірніший сценарій щодо курсу долара на міжбанку найближчим часом — коридор від 44,20 до 45,30 гривень.

Водночас економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ не виключає, що до кінця 2026 року американська валюта подорожчає до 47 грн/дол.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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