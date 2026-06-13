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Штормовий вітер та грози з градом: українців попередили про небезпечну погоду

Марія Николишин
13 червня 2026, 09:43
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Подекуди пориви вітру сягатимуть 15 – 20 м/с.
Штормовий вітер та грози з градом: українців попередили про небезпечну погоду
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідних
  • Де температура підніметься до +33 градусів

Погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

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"Прогнозуються помірні температурні показники, близькі до кліматичної норми, втім на тлі проходження атмосферних фронтів у низці областей очікуються дощі, часом з грозами та поривчастим вітром", - зауважив він.

Погода 13 червня

У суботу в західних регіонах країни вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, не виключені грози. Вітер західного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +17...+22 градуси.

У північних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, можлива гроза. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вдень очікується в межах +18...+23 градуси.

У центральній частині України день буде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вдень +22...+27 градусів.

У південній половині та на Кримському півострові очікується погода без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря в денні години становитиме +22…+27 градусів, у Приазов'ї та Криму місцями до +30 градусів.

У східних областях очікується спекотна та нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, місцями з градом та шквалами, 15 – 20 м/с. Температура повітря вдень сягатиме +28…+33 градуси.

Штормовий вітер та грози з градом: українців попередили про небезпечну погоду
Погода 13 червня / фото: meteoprog

Погода 14 червня

У неділю в західних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройдуть грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +10...+15 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У північних регіонах вночі без опадів, вдень пройдуть грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 градусів, вдень +19…+24 градуси.

У центральній частині країни вночі без опадів, вдень місцями пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах можливі шквали, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, в денні години +22…+27 градусів.

У південних областях очікується погода без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У східних регіонах прогнозується погода без опадів, лише на Харківщині вдень пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.

Штормовий вітер та грози з градом: українців попередили про небезпечну погоду
Погода 14 червня / фото: meteoprog

Коли в Україні очікується потепління

Синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що з 18 по 20 червня в Україну почне повертатись потепління.

За його прогнозом, температура повітря почне підвищуватись у південних та південно-західних областях, однак ночі ще будуть прохолодними.

"Температура повітря вночі буде на рівні 12-17 градусів тепла, а вдень - 23-31 градус тепла", - додав він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Синоптик Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

Крім того, експерти прогнозують екстремальну спеку практично по всій планеті. Влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3°C.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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