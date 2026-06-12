Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Зростання тарифів на комуналку: українці дізналися про важливу умову МВФ

Олексій Тесля
12 червня 2026, 23:07
google news Підпишіться
на нас в Google
В енергетичному секторі основна увага зосереджується на реформах, спрямованих на підготовку до лібералізації ринку.
тарифи, комунальні послуги
В Україні можуть зрости комунальні тарифи / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

  • В енергетичному секторі увага зміщується на підготовку до лібералізації
  • Влада готує дорожню карту поступової лібералізації

Співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні експертів (SLA) щодо першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF).

Умовою є схвалення радою директорів фонду отримання Україною другого траншу в розмірі близько $690 млн (503 млн SDR), що збільшить загальний обсяг виплат за програмою до $2,2 млрд із $8,1 млрд її загального обсягу, повідомляє МВФ.

відео дня

"Щоб програма продовжувала виконуватися за планом, було досягнуто згоди щодо переглянутого графіку узгоджених реформ, коригувальних заходів для усунення відхилень та додаткових зобов’язань щодо політики", – йдеться у прес-релізі.

МВФ додав, що всі кількісні критерії виконання (QPC) та індикативні цілі (IT) на кінець березня були виконані, проте два структурні орієнтири за перший квартал були реалізовані із затримкою, а один не був досягнутий, що й зумовило необхідність перегляду графіка.

"Прогноз залишається вкрай невизначеним, оскільки війна продовжує завдавати значної шкоди населенню та економіці. Незважаючи на складні умови, програма залишається повністю профінансованою завдяки постійній масштабній зовнішній підтримці", – зазначив Фонд.

Глава місії Гевін Грей зазначив, що прогрес у структурних реформах сповільнився.

Реформа фіскальної системи

"Фіскальна політика має реалізовуватися з урахуванням обмежень у фінансуванні та відповідно до відновлення стійкості боргового навантаження. Влада повинна запобігати перевищенню витрат, бути готовою до мобілізації додаткових внутрішніх доходів, визначати потенційні джерела економії для компенсації витрат і бути готовою до збільшення обсягів внутрішнього фінансування", – підкреслив голова місії.

Оскільки видатки залишаться на високому рівні в середньостроковій перспективі, зокрема на оборону та відновлення, необхідні постійні зусилля щодо вдосконалення податкового адміністрування та податкової політики з метою мобілізації доходів, вважають у Фонді.

"Зобов'язання за програмою включають скасування звільнення від ПДВ для посилок, що закриє лазівку та допоможе скоротити імпорт супутніх товарів, а також заходи щодо боротьби з міжнародним трансфертним ціноутворенням, щоб усунути можливість використання компаніями несправедливого податкового арбітражу для ухилення від сплати податків в Україні", – уточнив Грей.

Він додав, що реформи, спрямовані на обмеження зловживань спрощеною системою оподаткування, залишаються важливими, включаючи правила боротьби з розщепленням бізнесу та можливостями вибору між податковими режимами, а також для ліквідації прихованої зайнятості.

Для підтримки цих цілей і, зокрема, успішного реформування спрощеного податкового режиму, влада узгодила пакет заходів щодо оптимізації податкового адміністрування та зниження витрат на дотримання законодавства для сумлінних платників податків, одночасно посилюючи правозастосування на основі ризиків, повідомив глава місії.

Скорочення тіньової економіки та роль НБУ

За його словами, підтримка інституційних змін у Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державній митній службі також матиме значення для боротьби з ухиленням від сплати податків.

"Скорочення масштабів неформальної економіки – важливий елемент програми – залишається найсправедливішим і найефективнішим способом мобілізації необхідних доходів, одночасно підтримуючи зростання", – підсумував Грей і висловив надію на рішучі дії в цьому напрямку щодо узгодження законодавчих змін та впровадження адміністративних реформ.

Він також згадав про необхідність збереження незалежності Нацбанку України та підтримав його рішення відкласти цикл пом’якшення грошово-кредитної політики та взяти курс на її жорсткість, щоб керувати очікуваннями.

"Обмінний курс став більш гнучким, що посилює його роль амортизатора, допомагає захистити резерви та запобігти накопиченню зовнішніх дисбалансів. Підхід до лібералізації валютного ринку, заснований на певних умовах, повинен тривати відповідно до загального поєднання монетарної та валютної політики і цілей зовнішньої стабільності", – зазначив Грей.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
/ Главред - інфографіка

Зміна комунальних тарифів

За його словами, в енергетичному секторі основна увага зміщується на реформи для підготовки до лібералізації ринку, оскільки поточна система тарифів на комунальні послуги та ПСО послабили фінансове становище державних енергетичних компаній, обмежуючи ресурси для критично важливих інвестицій та ремонтів. Щоб виправити ситуацію, влада готує, за технічної допомоги МВФ, дорожню карту поступової лібералізації енергетичного ринку, що включає механізми соціального захисту для вразливих верств населення, зазначив глава місії.

"Як тільки такі механізми будуть готові і базуватимуться на дорожній карті, тарифи для домогосподарств слід поступово коригувати, щоб вирішити фінансові проблеми, з якими стикається сектор, і покращити його позиції для залучення інвестицій. Підвищення добросовісності та незалежності регулятора енергетики (НКРЕКУ) додатково сприятиме довгостроковій стійкості сектору", – йдеться в прес-релізі.

Що передувало

Як повідомлялося, у новій програмі розширеного фінансування EFF Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон про введення ПДВ для спрощеної системи оподаткування та на імпортні посилки вартістю менше 150 євро до кінця березня. Що стосується першого, то в середині квітня, за словами українських чиновників, було досягнуто домовленості з МВФ відкласти його виконання на рік, тоді як законопроект про посилки Верховна Рада відхилила 26 травня – напередодні приїзду місії.

Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту в березні 2023 року, за якою було отримано дев'ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня, вересня та грудня, у разі успіху яких Україна зможе отримати двічі по 0,50 млрд SDR (близько 0,7 млрд доларів), а також ще 0,70 млрд SDR (близько 1,0 млрд доларів).

Як скоротити витрати на комунальні послуги: рекомендації фахівців

Експерти у сфері енергозбереження радять звертати увагу на енергоефективність побутової техніки. При виборі нових приладів перевагу варто віддавати моделям з високим класом ефективності, оскільки вони витрачають менше електроенергії та допомагають зменшити рахунки за комунальні послуги.

Також фахівці рекомендують переглянути побутові звички. Наприклад, прання при невисоких температурах і запуск пральної або посудомийної машини тільки при повному завантаженні дозволяють помітно знизити споживання електроенергії без шкоди для результату.

Комунальні тарифи - новини за темою

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Таке рішення ухвалила НКРЕКУ.

Раніше Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть внести свої корективи.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк сказав, що ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов'язане з тим, що водоканали працюють у мінусі.

Читайте також:

Про установу: МВФ

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
МВФ комунальні тарифи
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Зелене світло" на вступ України до ЄС: відома дата початку переговорів

"Зелене світло" на вступ України до ЄС: відома дата початку переговорів

22:10Політика
Потужний удар по пропагандистам і суддям РФ: Зеленський ввів нові санкції

Потужний удар по пропагандистам і суддям РФ: Зеленський ввів нові санкції

19:58Україна
"Як ніколи раніше": Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни

"Як ніколи раніше": Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни

19:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Здатні знайти підхід до кожного: чотири місяці народження найкращих учителів

Здатні знайти підхід до кожного: чотири місяці народження найкращих учителів

Китайський гороскоп на завтра, 13 червня: Козлам — уникання, Кролям — спонтанність

Китайський гороскоп на завтра, 13 червня: Козлам — уникання, Кролям — спонтанність

Пожежі в Тольятті та Нижньокамську: дрони атакували два найбільші хімічні заводи у День Росії

Пожежі в Тольятті та Нижньокамську: дрони атакували два найбільші хімічні заводи у День Росії

Василь Веселий: нелегальні казино, корупційні схеми та контроль над Сенс Банком

Василь Веселий: нелегальні казино, корупційні схеми та контроль над Сенс Банком

Що означають літери AA та AAA на батарейках: загадка, про яку мало хто знає

Що означають літери AA та AAA на батарейках: загадка, про яку мало хто знає

Останні новини

01:10

Скандал у Києві: медиків звинуватили в недбалості через смерть пораненого воїна

00:04

Удари Орєшніка мають іншу мету: аналітик розкрив подробиці

12 червня, п'ятниця
23:34

Гороскоп на завтра, 14 червня: Тельцям - клопоти, Водоліям - заробіток

23:19

Втратила багато крові: з російською співачкою Ольгою Бузовою сталося нещастя

23:07

Зростання тарифів на комуналку: українці дізналися про важливу умову МВФ

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
22:29

Голлівудський актор зробив зізнання про рак

22:10

"Зелене світло" на вступ України до ЄС: відома дата початку переговорів

22:07

Чорна цвіль зникне на очах: простий засіб здивує навіть експертівВідео

21:20

Баклажани відразу підуть у ріст: чим підживити в червні для максимального врожаю

Реклама
21:18

Чому не варто купувати авто з маленьким пробігом: продавці зазвичай мовчатьВідео

21:07

Бомба для ФСБ-шника: ЗМІ дізналися про вибух у будинку ексватажка "МГБ ДНР"

20:15

Більшість готує макарони неправильно: що робити, щоб вони не злипалися

19:58

Потужний удар по пропагандистам і суддям РФ: Зеленський ввів нові санкції

19:41

"Як ніколи раніше": Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни

19:16

На міжнародному Саміті українства в Швейцарії презентували проєкт "Знай свою Україну" для шкіл по всьому світу, – Гнат Коробко

19:10

Україна має унікальний шанс змінити хід війни: Невзлін назвав терміниПогляд

19:05

Бідність залишиться в минулому: які знаки зодіаку спіймають удачу в червні

19:02

Працівники фабрики розповіли, що насправді відбувається з одягом до продажу

18:52

"Нам буде нелегко": прогноз щодо блокування Польщею вступу України до ЄС

18:46

Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні

Реклама
18:26

Загадкове поселення, яке зникло тисячі років тому, знайшли на дні моряВідео

18:26

Головна дата червня — коли саме у 2026 році настане найдовший день року

18:26

Звичайна сода творить дива: навіщо радять насипати її на ліжкоВідео

17:55

Передача функцій ТЦК поліції: у Генштабі зробили гучну заяву

17:55

Гречка вийде в рази смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння

17:40

В Україні знайшли багатства Ані Лорак на мільйони доларів — деталі

17:33

Як ще можна назвати Аліну українською: нетипові варіанти для спілкування

17:06

П’яний працівник і утримання людей з інвалідністю: скандал в Тернопільському ТЦК

17:02

У офіс та на відпочинок: яке взуття модне літом 2026Відео

17:00

Мільйонерка працює таксисткою і приховує від родини своє багатство

16:59

Як часто насправді слід прати постільну білизну влітку: відповідь лікарів

16:52

Щоб не злиплися в одну грудку: прості правила заморожування полуниці та малини

16:31

Капуста буде захищена весь сезон: простий засіб від шкідників, який справді працює

16:19

Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

16:10

Помідори дадуть удвічі більше плодів: що обовʼязково зробити в червні

16:07

Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

16:04

Не тільки до грошей: що насправді означає, коли сверблять долоні

15:55

"Хлопчик із майбутнього" у модних кросівках на старій картині здивував усіх

15:54

"Постійні депресії": Камалія розповіла про проблеми доньок

15:50

Негатив обійде стороною: 5 способів очистити свою енергетику

Реклама
15:36

Гороскоп Таро на завтра, 13 червня: Тельцям — урок, Левам — обережність

15:32

Кран стане чистим і блискучим за 5 хвилин: у якому простому засобі його замочити

15:19

Як за лічені секунди відрізнити отруйну змію від неотруйної: 3 ключові ознаки

15:10

Путіністку Доліну наздогнала карма: вона втратила все

14:56

Люди по всьому світу масово відмовляються від сонячних панелей

14:56

Василь Веселий: нелегальні казино, корупційні схеми та контроль над Сенс Банком

14:54

Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги

14:54

Долар по 45: що буде далі з курсом, цінами на продукти і пальне – Новак

14:49

"Град та шквали": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

13:49

"Відкати" на майже 8 мільйонів: НАБУ викрило корупційну схему у Полтаві

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти