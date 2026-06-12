Зростання тарифів на комуналку: українці дізналися про важливу умову МВФ

В енергетичному секторі основна увага зосереджується на реформах, спрямованих на підготовку до лібералізації ринку.

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В Україні можуть зрости комунальні тарифи / колаж: Главред, фото: УНІАН

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В енергетичному секторі увага зміщується на підготовку до лібералізації

Влада готує дорожню карту поступової лібералізації

Співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні експертів (SLA) щодо першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF).

Умовою є схвалення радою директорів фонду отримання Україною другого траншу в розмірі близько $690 млн (503 млн SDR), що збільшить загальний обсяг виплат за програмою до $2,2 млрд із $8,1 млрд її загального обсягу, повідомляє МВФ.

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"Щоб програма продовжувала виконуватися за планом, було досягнуто згоди щодо переглянутого графіку узгоджених реформ, коригувальних заходів для усунення відхилень та додаткових зобов’язань щодо політики", – йдеться у прес-релізі.

МВФ додав, що всі кількісні критерії виконання (QPC) та індикативні цілі (IT) на кінець березня були виконані, проте два структурні орієнтири за перший квартал були реалізовані із затримкою, а один не був досягнутий, що й зумовило необхідність перегляду графіка.

"Прогноз залишається вкрай невизначеним, оскільки війна продовжує завдавати значної шкоди населенню та економіці. Незважаючи на складні умови, програма залишається повністю профінансованою завдяки постійній масштабній зовнішній підтримці", – зазначив Фонд.

Глава місії Гевін Грей зазначив, що прогрес у структурних реформах сповільнився.

Реформа фіскальної системи

"Фіскальна політика має реалізовуватися з урахуванням обмежень у фінансуванні та відповідно до відновлення стійкості боргового навантаження. Влада повинна запобігати перевищенню витрат, бути готовою до мобілізації додаткових внутрішніх доходів, визначати потенційні джерела економії для компенсації витрат і бути готовою до збільшення обсягів внутрішнього фінансування", – підкреслив голова місії.

Оскільки видатки залишаться на високому рівні в середньостроковій перспективі, зокрема на оборону та відновлення, необхідні постійні зусилля щодо вдосконалення податкового адміністрування та податкової політики з метою мобілізації доходів, вважають у Фонді.

"Зобов'язання за програмою включають скасування звільнення від ПДВ для посилок, що закриє лазівку та допоможе скоротити імпорт супутніх товарів, а також заходи щодо боротьби з міжнародним трансфертним ціноутворенням, щоб усунути можливість використання компаніями несправедливого податкового арбітражу для ухилення від сплати податків в Україні", – уточнив Грей.

Він додав, що реформи, спрямовані на обмеження зловживань спрощеною системою оподаткування, залишаються важливими, включаючи правила боротьби з розщепленням бізнесу та можливостями вибору між податковими режимами, а також для ліквідації прихованої зайнятості.

Для підтримки цих цілей і, зокрема, успішного реформування спрощеного податкового режиму, влада узгодила пакет заходів щодо оптимізації податкового адміністрування та зниження витрат на дотримання законодавства для сумлінних платників податків, одночасно посилюючи правозастосування на основі ризиків, повідомив глава місії.

Скорочення тіньової економіки та роль НБУ

За його словами, підтримка інституційних змін у Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державній митній службі також матиме значення для боротьби з ухиленням від сплати податків.

"Скорочення масштабів неформальної економіки – важливий елемент програми – залишається найсправедливішим і найефективнішим способом мобілізації необхідних доходів, одночасно підтримуючи зростання", – підсумував Грей і висловив надію на рішучі дії в цьому напрямку щодо узгодження законодавчих змін та впровадження адміністративних реформ.

Він також згадав про необхідність збереження незалежності Нацбанку України та підтримав його рішення відкласти цикл пом’якшення грошово-кредитної політики та взяти курс на її жорсткість, щоб керувати очікуваннями.

"Обмінний курс став більш гнучким, що посилює його роль амортизатора, допомагає захистити резерви та запобігти накопиченню зовнішніх дисбалансів. Підхід до лібералізації валютного ринку, заснований на певних умовах, повинен тривати відповідно до загального поєднання монетарної та валютної політики і цілей зовнішньої стабільності", – зазначив Грей.

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Зміна комунальних тарифів

За його словами, в енергетичному секторі основна увага зміщується на реформи для підготовки до лібералізації ринку, оскільки поточна система тарифів на комунальні послуги та ПСО послабили фінансове становище державних енергетичних компаній, обмежуючи ресурси для критично важливих інвестицій та ремонтів. Щоб виправити ситуацію, влада готує, за технічної допомоги МВФ, дорожню карту поступової лібералізації енергетичного ринку, що включає механізми соціального захисту для вразливих верств населення, зазначив глава місії.

"Як тільки такі механізми будуть готові і базуватимуться на дорожній карті, тарифи для домогосподарств слід поступово коригувати, щоб вирішити фінансові проблеми, з якими стикається сектор, і покращити його позиції для залучення інвестицій. Підвищення добросовісності та незалежності регулятора енергетики (НКРЕКУ) додатково сприятиме довгостроковій стійкості сектору", – йдеться в прес-релізі.

Що передувало

Як повідомлялося, у новій програмі розширеного фінансування EFF Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон про введення ПДВ для спрощеної системи оподаткування та на імпортні посилки вартістю менше 150 євро до кінця березня. Що стосується першого, то в середині квітня, за словами українських чиновників, було досягнуто домовленості з МВФ відкласти його виконання на рік, тоді як законопроект про посилки Верховна Рада відхилила 26 травня – напередодні приїзду місії.

Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту в березні 2023 року, за якою було отримано дев'ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня, вересня та грудня, у разі успіху яких Україна зможе отримати двічі по 0,50 млрд SDR (близько 0,7 млрд доларів), а також ще 0,70 млрд SDR (близько 1,0 млрд доларів).

Як скоротити витрати на комунальні послуги: рекомендації фахівців

Експерти у сфері енергозбереження радять звертати увагу на енергоефективність побутової техніки. При виборі нових приладів перевагу варто віддавати моделям з високим класом ефективності, оскільки вони витрачають менше електроенергії та допомагають зменшити рахунки за комунальні послуги.

Також фахівці рекомендують переглянути побутові звички. Наприклад, прання при невисоких температурах і запуск пральної або посудомийної машини тільки при повному завантаженні дозволяють помітно знизити споживання електроенергії без шкоди для результату.

Комунальні тарифи - новини за темою

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Таке рішення ухвалила НКРЕКУ.

Раніше Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть внести свої корективи.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк сказав, що ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов'язане з тим, що водоканали працюють у мінусі.

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Про установу: МВФ Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

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