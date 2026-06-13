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Виїзд за кордон за 17 тисяч доларів: на Тернопільщині викрили масштабну схему

Марія Николишин
13 червня 2026, 14:31
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Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.
Виїзд за кордон за 17 тисяч доларів: на Тернопільщині викрили масштабну схему
Схема з фіктивною інвалідністю на Тернопільщині / колаж: Главред, фото: tp.npu.gov.ua

Коротко:

  • На Тернопільщині викрили схему з фіктивною інвалідністю
  • За послуги з виїзду за кордон учасники схеми вимагали 17 тисяч доларів
  • Трьох фігурантів затримали під час передачі хабаря

На Тернопільщині правоохоронці ліквідували злочинну групу, учасники якої за 17 тисяч доларів обіцяли оформити фіктивну групу інвалідності, щоб військовозобов’язані чоловіки могли легально виїхати з України. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

Зазначається, що до схеми входили троє людей: організатор, який шукав клієнтів і розподіляв гроші; посередник, відповідальний за транспортування та нелегальний перетин кордону; і лікар-аспірант, який готував медичні документи й координував проходження "лікування" для отримання інвалідності.

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"Правоохоронці встановили, що за свої послуги фігуранти вимагали від одного з клієнтів 17 тисяч доларів США. За ці кошти вони обіцяли організувати оформлення інвалідності через вплив на відповідних посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

Групу викрили в момент передачі другої частини хабаря - після того, як один із клієнтів уже сплатив аванс у 5 тисяч доларів. Слідчі поліції та співробітники СБУ затримали фігурантів на місці.

"У ході досудового розслідування правоохоронці спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД провели сім санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, у їхніх автомобілях та на робочих місцях", - додали правоохоронці.

Усім трьом учасникам повідомлено про підозру за статтями про незаконне переправлення через кордон і зловживання впливом за попередньою змовою.

Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 665 600 гривень. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

  • Схема з фіктивною інвалідністю на Тернопільщині
    Схема з фіктивною інвалідністю на Тернопільщині фото: поліція Тернопільської області
  • Схема з фіктивною інвалідністю на Тернопільщині
    Схема з фіктивною інвалідністю на Тернопільщині фото: поліція Тернопільської області
  • Схема з фіктивною інвалідністю на Тернопільщині
    Схема з фіктивною інвалідністю на Тернопільщині фото: поліція Тернопільської області
  • Схема з фіктивною інвалідністю на Тернопільщині
    Схема з фіктивною інвалідністю на Тернопільщині фото: поліція Тернопільської області
Реформа ТЦК та СП в Україні

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що реформа територіальних центрів комплектування відбудеться лише після запровадження змін у сфері військової служби, зокрема щодо розміру грошового забезпечення та термінів проходження служби.

За її словами, Міністерство оборони вже працює над відповідними законодавчими змінами, які мають оновити правила проходження військової служби.

"Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Цій складній реформі буде передувати реформа оплати праці. Це перше, над чим зараз працює міністр оборони. Далі – це контракти для піхоти та штурмовиків, далі – зміни термінів служби. І далі – реформа ТЦК, найскладніша реформа", - розповіла вона.

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Тернопіль - останні новини

Як повідомляв Главред, на Тернопільщині псевдоволонтера підозрюють у шахрайському вимаганні чотирьох тисяч доларів у матері зниклого безвісти військовослужбовця на лікування її сина. Фігурант неодноразово був судимий за майнові злочини та крадіжки.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що у Тернопільському ТЦК та СП утримуються люди з психічними розладами та інвалідністю. П'ятеро з них вже вдалося звільнити.

Крім того, у Тернопільській області працівники ДБР спільно з СБУ викрили підполковника, який пообіцяв своїй знайомій за гроші допомогти вплинути на членів ВЛК та перевести її мобілізованого батька з бойової частини у тил.

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Про джерело: поліція Тернопільської області

Головне управління Національної поліції України в Тернопільській області — територіальний орган виконавчої влади в Тернопільській області, входить у систему Міністерства внутрішніх справ України. Підпорядковується Національній поліції України. Основними завданнями відомства є забезпечення безпеки, прав і свобод громадян, припинення і розкриття злочинів, охорона громадського порядку, пише Вікіпедія.

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