Сили оборони провели операцію в Покровську: знищено важливу мережу ворога

Що повідомили військові:
- У Покровську проведено успішну операцію
- Внаслідок дій військових знищено точки злету російських дронів
- Українські дрони влучили по місцях, звідки ворог бив по позиціях СОУ
7-й корпус Десантно-штурмових військ та 4-й полк Сил спеціальних операцій "Рейнджери" знищили мережу точок злету ворожих дронів у Покровську Донецької області.
Як повідомили у корпусі швидкого реагування, у результаті спільних дій знищено шість точок злету БпЛА вертикального зльоту чи посадки. Серед локацій – приміщення в районі міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та зруйнованого будинку у приватному секторі.
"Ці місця ворог задіював для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях українських військових, зокрема, по логістичних шляхах", - пояснили військові.
В корпусі зазначили, що цілі Сили оборони виявили під час аналітики дій противника, а ураження точково наносили ударними дронами літакового типу.
Дивіться відео операції Сил оборони в Покровську:
Як ЗСУ заганяють росіян у пастку
Главред писав, що за словами аналітиків моніторингового проєкту DeepState, ураження мостів у районі Чонгара може стати важливим елементом стратегії з обмеження російської військової логістики на окупованому півдні України.
Протягом останніх кількох днів Сили оборони двічі завдали точних ударів по автомобільному мосту поблизу Чонгара на новозбудованій трасі Р-280, яка сполучає Ростов-на-Дону із Сімферополем.
Удари по об'єктах РФ - останні новини
Нещодавно було завдано ударів по пунктах управління противника в районах Давидівського, Новознаменки, Бахмута, Селидового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, Главред писав, що безпілотники СБС нанесли серію ударів по полігону "Восточний" у Новопетрівці Запорізької області, де російські військові готували особовий склад.
Раніше повідомлялося, що за останній час під ударом були: міст через Північно-Кримський канал поблизу окупованих Преображенки та Мирного, автомобільний міст Перекоп-Арм'янськ та автомобільний міст Ставки.
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Про джерело: 7-й корпус швидкого реагування
7-й корпус швидкого реагування (7 КШР) — з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю в корпус, пише Вікіпедія.
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