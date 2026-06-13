Сили оборони провели операцію в Покровську: знищено важливу мережу ворога

Росіяни задіювали для виконання бойових завдань цивільну інфраструктуру.

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Сили оборони послабили ворожі війська / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили військові:

У Покровську проведено успішну операцію

Внаслідок дій військових знищено точки злету російських дронів

Українські дрони влучили по місцях, звідки ворог бив по позиціях СОУ

7-й корпус Десантно-штурмових військ та 4-й полк Сил спеціальних операцій "Рейнджери" знищили мережу точок злету ворожих дронів у Покровську Донецької області.

Як повідомили у корпусі швидкого реагування, у результаті спільних дій знищено шість точок злету БпЛА вертикального зльоту чи посадки. Серед локацій – приміщення в районі міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та зруйнованого будинку у приватному секторі.

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Покровськ / Інфографіка: Главред

"Ці місця ворог задіював для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях українських військових, зокрема, по логістичних шляхах", - пояснили військові.

В корпусі зазначили, що цілі Сили оборони виявили під час аналітики дій противника, а ураження точково наносили ударними дронами літакового типу.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео операції Сил оборони в Покровську:

Як ЗСУ заганяють росіян у пастку

Главред писав, що за словами аналітиків моніторингового проєкту DeepState, ураження мостів у районі Чонгара може стати важливим елементом стратегії з обмеження російської військової логістики на окупованому півдні України.

Протягом останніх кількох днів Сили оборони двічі завдали точних ударів по автомобільному мосту поблизу Чонгара на новозбудованій трасі Р-280, яка сполучає Ростов-на-Дону із Сімферополем.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нещодавно було завдано ударів по пунктах управління противника в районах Давидівського, Новознаменки, Бахмута, Селидового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Главред писав, що безпілотники СБС нанесли серію ударів по полігону "Восточний" у Новопетрівці Запорізької області, де російські військові готували особовий склад.

Раніше повідомлялося, що за останній час під ударом були: міст через Північно-Кримський канал поблизу окупованих Преображенки та Мирного, автомобільний міст Перекоп-Арм'янськ та автомобільний міст Ставки.

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Про джерело: 7-й корпус швидкого реагування 7-й корпус швидкого реагування (7 КШР) — з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю в корпус, пише Вікіпедія.

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