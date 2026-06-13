Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Для мене неприйнятно": Мартиновська зробила заяву після гучного скандалу

Христина Трохимчук
13 червня 2026, 11:22
google news Підпишіться
на нас в Google
Ольга Мартиновська знову вибачилася за свої слова в інтерв'ю Маші Єфросініній.
Ольга Мартиновська — скандал
Ольга Мартиновська — скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартиновська, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Мартиновська потрапила в скандал після інтерв'ю
  • Яку заяву вона зробила

Відома кулінарка та суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська потрапила у гучний скандал після інтерв'ю Маші Єфросініній, де розповіла про жорстоке поводження з тваринами в дитинстві. У своєму Instagram знаменитість знову спробувала прояснити ситуацію.

Після того як Мартиновська поділилася історіями про прив'язування петард котам на хвіст і перекидання їх через дах, у мережі вибухнув скандал. Суддю "МастерШеф" звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами, а перші вибачення не принесли бажаного ефекту. Українців не влаштувало, що знаменитість просила вибачення не за сказане, а за те, що ця історія вийшла у публічний простір. Після хвилі громадського осуду Ольга вирішила знову виступити із заявою. Вона підкреслила, що вважає будь-який прояв жорстокості до тварин неприпустимим.

відео дня
Ольга Мартиновська — інтерв'ю Маші Єфросініної
Ольга Мартиновська — інтерв'ю Маші Єфросініної / скрін з відео

"Я не описувала власний вчинок стосовно тварин. А дуже невдало намагалася пояснити, чому в дитинстві мене сприймали як хуліганку, і змішала власні спогади з дурними дитячими уявленнями про те, як виглядає "розбишака". У результаті це прозвучало як моя особиста історія. І відповідальність за це повністю на мені. Але є ще дещо важливіше. Незважаючи на те, що я говорила не про власний дитячий вчинок, я не усвідомила, як це звучатиме з вуст уже дорослої та публічної людини. Я не усвідомила, що моя інтонація, мої формулювання і сама подача можуть створити враження, ніби жорстокість до тварин — це щось, про що можна згадувати легко, без належної оцінки, і нормалізувати подібне. І саме це я вважаю своєю найбільшою помилкою... Для мене неприйнятне будь-яке жорстоке поводження з тваринами. І мені шкода, що через мої слова та мою необережність виникло інше враження", — заявила Мартиновська.

Також суддя "МастерШеф" визнала свою відповідальність за сказане в інтерв'ю і підкреслила, що розуміє обурення українців.

"Я не прошу забути цю історію або поставитися до неї поблажливо. Я лише хочу чесно сказати: те, що я намагалася розповісти, і те, що в результаті прозвучало, — це дві різні речі. Але відповідальність за цю різницю лежить на мені", — підкреслила кулінарка.

Ольга Мартиновська вибачилася
Ольга Мартиновська вибачилася / скрін з Instagram

Незважаючи на повторні вибачення, реакція в соцмережах залишилася неоднозначною. Деякі користувачі прийняли каяття Мартиновської і закликали припинити цькування, тоді як інших її слова не переконали.

"Спочатку — вибачте, що ви це почули. Потім — це зовсім не мій досвід. Головне — вам було весело від того, що ви говорили, а саме — кидати котів і прив'язувати до них петарди"

"Мене дійсно лякають люди, які в коментарях відверто виправдовують жорстоке ставлення до тварин"

"Адекватні, мислячі люди все розуміють, і вам нема за що вибачатися. Шкода, що більшість так агресивно відреагувала на ці слова і роздула з мухи слона"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український боксер Олександр Усик провів несподівану зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Знімок їхнього рукостискання виклала в соцмережі X спеціальна помічниця американського лідера.

Також, незважаючи на те, що співачка Ані Лорак давно зробила вибір на користь РФ, її активи досі залишаються в Україні. За наявними даними, виконавиця все ще володіє дев'ятьма об'єктами розкішної української нерухомості.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська — українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року — його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатка Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Майстер Шеф новини шоу бізнесу Ольга Мартиновська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

11:39Світ
Сили оборони потужно атакували нові мости до Криму: в ворога виникли проблеми

Сили оборони потужно атакували нові мости до Криму: в ворога виникли проблеми

11:31Війна
Росіяни проводили навчання: дрони СБС "рознесли" полігон РФ, відео удару

Росіяни проводили навчання: дрони СБС "рознесли" полігон РФ, відео удару

10:37Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гречка вийде в рази смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння

Гречка вийде в рази смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння

Китайський гороскоп на сьогодні, 13 червня: Козлам — уникання, Кролям — спонтанність

Китайський гороскоп на сьогодні, 13 червня: Козлам — уникання, Кролям — спонтанність

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Василь Веселий: нелегальні казино, корупційні схеми та контроль над Сенс Банком

Василь Веселий: нелегальні казино, корупційні схеми та контроль над Сенс Банком

Таємнича записка зі старої капсули часу передбачила майбутнє

Таємнича записка зі старої капсули часу передбачила майбутнє

Останні новини

11:39

Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

11:31

Сили оборони потужно атакували нові мости до Криму: в ворога виникли проблеми

11:22

"Для мене неприйнятно": Мартиновська зробила заяву після гучного скандалу

11:15

Працює як 65 холодильників: який кухонний прилад збільшує рахунки

10:37

Росіяни проводили навчання: дрони СБС "рознесли" полігон РФ, відео ударуВідео

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
10:37

Буде стрибок цін на продукти: що та як сильно подорожчає на полицях магазинів

10:34

Як позбутися мокриці на городі: найкращі способи очистити грядки від бур’яну

10:23

Двері у потойбіччя: що суворо заборонялося робити під час ударів блискавки

10:11

"Піддався впливу Усика": Трамп запросив боксера в Білий дім та пошкодував про це

Реклама
09:43

Штормовий вітер та грози з градом: українців попередили про небезпечну погоду

09:33

Невдача на невдачі: Путін визнав провал армії РФ у війні, що за цим стоїть

08:54

Вдруге за чотири місяці: Путін збільшив чисельність армії РФ, деталі

08:52

Чим мульчувати город і врятувати рослини від спеки та бур’янівВідео

08:29

Вибухало цілу ніч: дрони уразили морський порт Темрюк на Кубані

07:39

Росія била по житлових будинках, постраждали люди: що відомо про наслідки атаки

05:30

Для чотирьох знаків зодіаку починається щасливий період: хто буде у виграші

04:57

У батьків мало часу: які документи треба зробити дитині після народження

04:41

Чому піонерам у СРСР суворо заборонялось тиснути руку дорослим: несподівана причина

03:21

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

02:45

Звідки пішов вислів "наставити роги": прихований сором візантійського царя

Реклама
02:05

Галактика розривається навпіл: вчені вразили сенсаційним відкриттям

01:10

Скандал у Києві: медиків звинуватили в недбалості через смерть пораненого воїна

00:04

Удари Орєшніка мають іншу мету: аналітик розкрив подробиці

12 червня, п'ятниця
23:34

Гороскоп на завтра, 14 червня: Тельцям - клопоти, Водоліям - заробіток

23:19

Втратила багато крові: з російською співачкою Ольгою Бузовою сталося нещастя

23:07

Зростання тарифів на комуналку: українці дізналися про важливу умову МВФ

22:29

Голлівудський актор зробив зізнання про рак

22:10

"Зелене світло" на вступ України до ЄС: відома дата початку переговорів

22:07

Чорна цвіль зникне на очах: простий засіб здивує навіть експертівВідео

21:20

Баклажани відразу підуть у ріст: чим підживити в червні для максимального врожаю

21:18

Чому не варто купувати авто з маленьким пробігом: продавці зазвичай мовчатьВідео

21:07

Бомба для ФСБ-шника: ЗМІ дізналися про вибух у будинку ексватажка "МГБ ДНР"

20:15

Більшість готує макарони неправильно: що робити, щоб вони не злипалися

19:58

Потужний удар по пропагандистам і суддям РФ: Зеленський ввів нові санкції

19:41

"Як ніколи раніше": Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни

19:16

На міжнародному Саміті українства в Швейцарії презентували проєкт "Знай свою Україну" для шкіл по всьому світу, – Гнат Коробко

19:10

Україна має унікальний шанс змінити хід війни: Невзлін назвав терміниПогляд

19:05

Бідність залишиться в минулому: які знаки зодіаку спіймають удачу в червні

19:02

Працівники фабрики розповіли, що насправді відбувається з одягом до продажу

18:52

"Нам буде нелегко": прогноз щодо блокування Польщею вступу України до ЄС

Реклама
18:46

Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні

18:26

Загадкове поселення, яке зникло тисячі років тому, знайшли на дні моряВідео

18:26

Головна дата червня — коли саме у 2026 році настане найдовший день року

18:26

Звичайна сода творить дива: навіщо радять насипати її на ліжкоВідео

17:55

Передача функцій ТЦК поліції: у Генштабі зробили гучну заяву

17:55

Гречка вийде в рази смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння

17:40

В Україні знайшли багатства Ані Лорак на мільйони доларів — деталі

17:33

Як ще можна назвати Аліну українською: нетипові варіанти для спілкування

17:06

П’яний працівник і утримання людей з інвалідністю: скандал в Тернопільському ТЦК

17:02

У офіс та на відпочинок: яке взуття модне літом 2026Відео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти