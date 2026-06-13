"Для мене неприйнятно": Мартиновська зробила заяву після гучного скандалу

Ольга Мартиновська знову вибачилася за свої слова в інтерв'ю Маші Єфросініній.

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Ольга Мартиновська — скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартиновська, скріншот із відео

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Ольга Мартиновська потрапила в скандал після інтерв'ю

Яку заяву вона зробила

Відома кулінарка та суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська потрапила у гучний скандал після інтерв'ю Маші Єфросініній, де розповіла про жорстоке поводження з тваринами в дитинстві. У своєму Instagram знаменитість знову спробувала прояснити ситуацію.

Після того як Мартиновська поділилася історіями про прив'язування петард котам на хвіст і перекидання їх через дах, у мережі вибухнув скандал. Суддю "МастерШеф" звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами, а перші вибачення не принесли бажаного ефекту. Українців не влаштувало, що знаменитість просила вибачення не за сказане, а за те, що ця історія вийшла у публічний простір. Після хвилі громадського осуду Ольга вирішила знову виступити із заявою. Вона підкреслила, що вважає будь-який прояв жорстокості до тварин неприпустимим.

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Ольга Мартиновська — інтерв'ю Маші Єфросініної / скрін з відео

"Я не описувала власний вчинок стосовно тварин. А дуже невдало намагалася пояснити, чому в дитинстві мене сприймали як хуліганку, і змішала власні спогади з дурними дитячими уявленнями про те, як виглядає "розбишака". У результаті це прозвучало як моя особиста історія. І відповідальність за це повністю на мені. Але є ще дещо важливіше. Незважаючи на те, що я говорила не про власний дитячий вчинок, я не усвідомила, як це звучатиме з вуст уже дорослої та публічної людини. Я не усвідомила, що моя інтонація, мої формулювання і сама подача можуть створити враження, ніби жорстокість до тварин — це щось, про що можна згадувати легко, без належної оцінки, і нормалізувати подібне. І саме це я вважаю своєю найбільшою помилкою... Для мене неприйнятне будь-яке жорстоке поводження з тваринами. І мені шкода, що через мої слова та мою необережність виникло інше враження", — заявила Мартиновська.

Також суддя "МастерШеф" визнала свою відповідальність за сказане в інтерв'ю і підкреслила, що розуміє обурення українців.

"Я не прошу забути цю історію або поставитися до неї поблажливо. Я лише хочу чесно сказати: те, що я намагалася розповісти, і те, що в результаті прозвучало, — це дві різні речі. Але відповідальність за цю різницю лежить на мені", — підкреслила кулінарка.

Ольга Мартиновська вибачилася / скрін з Instagram

Незважаючи на повторні вибачення, реакція в соцмережах залишилася неоднозначною. Деякі користувачі прийняли каяття Мартиновської і закликали припинити цькування, тоді як інших її слова не переконали.

"Спочатку — вибачте, що ви це почули. Потім — це зовсім не мій досвід. Головне — вам було весело від того, що ви говорили, а саме — кидати котів і прив'язувати до них петарди"

"Мене дійсно лякають люди, які в коментарях відверто виправдовують жорстоке ставлення до тварин"

"Адекватні, мислячі люди все розуміють, і вам нема за що вибачатися. Шкода, що більшість так агресивно відреагувала на ці слова і роздула з мухи слона"

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Про персону: Ольга Мартиновська Ольга Мартиновська — українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року — його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатка Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

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