Сили оборони потужно атакували нові мости до Криму: в ворога виникли проблеми

Ключові для противника шляхи опинилися під вогневим прицілом українських військових.

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Удари по мостах завдають дедалі більшої шкоди окупантам / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, карта ISW

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Україна атакувала ще один міст між Херсонщиною та Кримом

Через нові удари Сил оборони в РФ виникли серйозні проблеми

Українські військові блокують будь-які спроби окупантів відновити переправи

Вранці 13 червня так званий "гауляйтер" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що Україна знову намагалася вдарити по мостах на території тимчасового окупованої Херсонщини.

За його словами, Сили оборони здійснили спробу атакувати мости у напрямку Чонгара. Через це рух у бік АПП "Джанкой" зараз перекритий. Також ЗСУ вдарили по мосту, що з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. Фахівці вже здійснили обстеження конструкцій. Рух там запущено у реверсивному режимі.

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"За ніч силами ППО та мобільних вогневих груп збито 25 ударних БПЛА ЗСУ... Ворог намагається бити по транспортній інфраструктурі, щоб створити проблеми людям", - додав він.

В Україні прокоментували нові удари по півдню

В етері "Суспільне студія" командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов розповів, що вночі 13 червня Сили оборони пошкодили ще одну важливу транспортну артерію на окупованих територіях - цього разу залізничну.

"Раніше удари вже завдавали по Чонгарському та Армянському мостах. Після цього російські військові зробили кілька понтонних переправ, щоб відновити рух. Одну з цих переправ сьогодні також пошкодили", - зауважив військовий.

Філатов стверджує, що через нові влучання в окупантів виникли проблеми. Зокрема, понтонні переправи не можуть пропускати багато транспорту, тому їхня пропускна здатність залишається низькою.

"На сьогоднішній день противник через те, що він буде пересуватися понтонними переправами, вимушений накопичувати дуже великі колони автотранспорту. Відповідно, під час здійснення місій ми можемо за допомогою розвідки та ураження здійснювати патрулювання й вже визначати цілі для нанесення уражень, знищувати велику кількість автотранспорту. Тим самим блокувати всі спроби противника відновити ці переправи", - пояснив "Перун".

Як удари по окупованому півдню вплинуть на фронт - думка аналітиків

Главред писав, що за словами аналітиків ISW, українські війська посилюють свою ударну кампанію середньої дальності проти російських глобальних військових комплексів на окупованому півдні України, порушуючи здатність Росії безпечно використовувати шляхи постачання з південно-західної Росії до окупованого Криму.

Подальші удари України по російських лініях зв’язку та постачання, ймовірно, матимуть ланцюговий ефект на полі бою та можуть ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій.

Удари по мостах до Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ураження мостів у районі Чонгара може стати важливим елементом стратегії з обмеження російської військової логістики на окупованому півдні України.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 червня було уражено чотири мости, які забезпечують транспортне сполучення окупантів з тимчасово окупованим Кримом.

Напередодні стало відомо, що внаслідок ударів Сил оборони України також постраждав міст при в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська, там була сильна заграва.

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Про персону: Дмитро "Перун" Філатов Дмитро Філатов з позивним "Перун" - капітан Збройних сил України. Улітку 2022 року він укомплектува та очолив розвідку 7-го Центру ССО. "Перун" брав участь у Слобожанському наступі у 2022 році. У ході цього наступу були звільнені Куп'янськ, Вузловий та Лиман Перший. Філатов організував захоплення ворожої вогнеметної системи "Солнцепьок". Також він брав участь в обороні Бахмута, Кудрюмівки, Іванівки. У травні 2024 року він став командиром 1-го окремого штурмового полку. У 2025 році здобув звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка". Про це повідомляє Вікіпедія.

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