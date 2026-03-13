Погіршення погоди: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Синоптики заявили про перший рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Тернополі

Погода в Тернопільській області у суботу, 14 березня, буде ясною, але вітряною. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, завтра вітер буде південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с. Однак вдень місцями пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -1 до +4 градусів, вдень очікується +12…+17 градусів.

У місті Тернопіль вночі прогнозується 0…+2 градуси, вдень температура підніметься до +12…+17 градусів.

Крім того, через пориви сильного вітру завтра на Тернопільщині оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко сказала, що найближчими вихідними в Україні очікується суха та сонячна погода. Водночас температура повітря стане прохолоднішою порівняно з попередніми днями.

Синоптик Віталій Постригань казав, що погода в Україні згодом зміниться. Після різкого потепління в регіони прийде похолодання.

Також відомо, що погода в Одесі в квітні 2026 року буде переважно сонячною й теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

