До Одеси прийде майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом на квітень 2026 року

Коротко:
- Квітень 2026 року буде переважно сонячним і теплим
- Температура повітря буде поступово зростати
- Третя декада місяця стане найтеплішою
Погода в Одесі в квітні 2026 року буде переважно сонячною й теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.
У першій декаді місяця Одеса перебуватиме під впливом антициклону. Вдень повітря прогріється до +12°C...+14°C. Водночас нічна температура повітря буде досить низькою — стовпчики термометрів підніматимуться лише до +5°C. Цих "плюсів" недостатньо для того, щоб прогрілося і море, і ґрунт, передає accuweather.com.
До 10 квітня синоптики не прогнозують опадів. Дощитиме лише 1 квітня.
У другій декаді квітня (з 11 по 20 квітня) денні показники стабілізуються в межах +12°C...+16°C. Вночі потеплішає до +7°C...+9°C.
Найтеплішою стане третя декада місяця - вона принесе до Одеси справжнє літнє тепло. Температура повітря вдень коливатиметься від +14°C до +20°C. Вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче +11°C. Часом небо буде вкриватися хмарами. Дощі в кінці квітня в Одесі не очікуються.
Яка буде погода в Україні в березні 2026
Як писав Главред, в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують, що в перший місяць весни середня температура повітря в Одесі очікується на рівні +4,5°. Прогнозована місячна кількість опадів — близько 31 мм.
За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай. Детальний прогноз погоди на місяць озвучив Український гідрометцентр.
За даними синоптиків, у перший місяць весни температура повітря і кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Лише на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.
В Україну суне похолодання
Український синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що з 14 березня відбудеться незначне зниження денної температури на 2-4°С, пов'язане з надходження прохолоднішого повітря з центральних районів Азії, передає Телеграф.
З 16 березня погода почне змінюватись на тлі поступового зниження атмосферного тиску. Стане помітно більше хмарності, а також місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
За словами синоптика, період нестійкої та прохолодної погоди триватиме недовго - з 18 березня очікується покращення погодних умов.
Температура повітря в період з 15 по 20 березня коливатиметься в межах -2…+4 °С вночі та близько +6…+13 °С у денні години.
Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.
Чим займається:
- складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
- публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
- оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
- веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.
Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.
