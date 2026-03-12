До Одеси прийде майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом на квітень 2026 року

Другий місяць весни здивує одеситів погодою.

Синоптики розповіли, коли до Одеси прийде майже літнє тепло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Погода в Одесі в квітні 2026 року буде переважно сонячною й теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.

У першій декаді місяця Одеса перебуватиме під впливом антициклону. Вдень повітря прогріється до +12°C...+14°C. Водночас нічна температура повітря буде досить низькою — стовпчики термометрів підніматимуться лише до +5°C. Цих "плюсів" недостатньо для того, щоб прогрілося і море, і ґрунт, передає accuweather.com.

До 10 квітня синоптики не прогнозують опадів. Дощитиме лише 1 квітня.

Погода в Одесі в квітні 2026 / accuweather.com

У другій декаді квітня (з 11 по 20 квітня) денні показники стабілізуються в межах +12°C...+16°C. Вночі потеплішає до +7°C...+9°C.

Найтеплішою стане третя декада місяця - вона принесе до Одеси справжнє літнє тепло. Температура повітря вдень коливатиметься від +14°C до +20°C. Вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче +11°C. Часом небо буде вкриватися хмарами. Дощі в кінці квітня в Одесі не очікуються.

Погода в Одесі в квітні 2026 року / accuweather.com

Температура повітря в квітні 2026 в Одесі / accuweather.com

Яка буде погода в Україні в березні 2026

Як писав Главред, в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують, що в перший місяць весни середня температура повітря в Одесі очікується на рівні +4,5°. Прогнозована місячна кількість опадів — близько 31 мм.

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай. Детальний прогноз погоди на місяць озвучив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у перший місяць весни температура повітря і кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Лише на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.

В Україну суне похолодання Український синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що з 14 березня відбудеться незначне зниження денної температури на 2-4°С, пов'язане з надходження прохолоднішого повітря з центральних районів Азії, передає Телеграф. З 16 березня погода почне змінюватись на тлі поступового зниження атмосферного тиску. Стане помітно більше хмарності, а також місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. За словами синоптика, період нестійкої та прохолодної погоди триватиме недовго - з 18 березня очікується покращення погодних умов. Температура повітря в період з 15 по 20 березня коливатиметься в межах -2…+4 °С вночі та близько +6…+13 °С у денні години.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

