Потужний удар по пропагандистам і суддям РФ: Зеленський ввів нові санкції

До санкційного списку України увійшли 29 фізичних та 17 юридичних осіб з Російської Федерації.

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Введено нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: соцмережі В. Зеленського, Pexels

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Введено санкції проти російських пропагандистських ЗМІ та суддів

До санкційного пакету увійшли 29 фізичних та 17 юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування санкцій проти російських пропагандистських ЗМІ та суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо українців.

Відповідний указ №493/2026 опубліковано в п’ятницю на сайті глави держави. До санкційного пакету увійшли 29 фізичних та 17 юридичних осіб.

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Зазначається, що серед них – судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим.

У санкційному списку є московський суддя Тимур Вахрамеєв, який, зокрема, сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув'язнення Вікторії Рощиної, яку замучили в російському полоні.

"Також до цього пакету увійшли російські пропагандистські ЗМІ та їхні керівники, причетні до систематичного поширення брехні та російської пропаганди. Це "Газета.ру", "Лента.ру", також у списку – Союз журналістів Росії", – зазначається в повідомленні.

"Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців та поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – лише початок, будуть і наступні рішення. Дякуємо правозахисним організаціям за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків", – зазначив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

/ Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ: позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський категорично висловився проти пом'якшення санкцій щодо Росії, підкресливши, що такі заходи лише зміцнять військовий потенціал країни-агресора.

На його думку, послаблення обмежень фактично підтримує російський оборонно-промисловий сектор, який постачає збройним силам РФ необхідні ресурси.

Санкції проти РФ — новини за темою

Нагадаємо, як писав Главред, санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасового винятку на поставки сировини, яке було введено на тлі ризиків блокування Ормузької протоки. Пільговий період завершився цими вихідними.

Раніше США тимчасово скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Продаж дозволено протягом 30 днів.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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