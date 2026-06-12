Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Потужний удар по пропагандистам і суддям РФ: Зеленський ввів нові санкції

Олексій Тесля
12 червня 2026, 19:58
google news Підпишіться
на нас в Google
До санкційного списку України увійшли 29 фізичних та 17 юридичних осіб з Російської Федерації.
Зеленський назвав втрати РФ від санкцій
Введено нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: соцмережі В. Зеленського, Pexels

Головне:

  • Введено санкції проти російських пропагандистських ЗМІ та суддів
  • До санкційного пакету увійшли 29 фізичних та 17 юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування санкцій проти російських пропагандистських ЗМІ та суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо українців.

Відповідний указ №493/2026 опубліковано в п’ятницю на сайті глави держави. До санкційного пакету увійшли 29 фізичних та 17 юридичних осіб.

відео дня

Зазначається, що серед них – судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим.

У санкційному списку є московський суддя Тимур Вахрамеєв, який, зокрема, сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув'язнення Вікторії Рощиної, яку замучили в російському полоні.

"Також до цього пакету увійшли російські пропагандистські ЗМІ та їхні керівники, причетні до систематичного поширення брехні та російської пропаганди. Це "Газета.ру", "Лента.ру", також у списку – Союз журналістів Росії", – зазначається в повідомленні.

"Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців та поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – лише початок, будуть і наступні рішення. Дякуємо правозахисним організаціям за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків", – зазначив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Який вплив мають санкції на Росію?
/ Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ: позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський категорично висловився проти пом'якшення санкцій щодо Росії, підкресливши, що такі заходи лише зміцнять військовий потенціал країни-агресора.

На його думку, послаблення обмежень фактично підтримує російський оборонно-промисловий сектор, який постачає збройним силам РФ необхідні ресурси.

Санкції проти РФ — новини за темою

Нагадаємо, як писав Главред, санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасового винятку на поставки сировини, яке було введено на тлі ризиків блокування Ормузької протоки. Пільговий період завершився цими вихідними.

Раніше США тимчасово скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Продаж дозволено протягом 30 днів.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Зеленський санкції проти Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужний удар по пропагандистам і суддям РФ: Зеленський ввів нові санкції

Потужний удар по пропагандистам і суддям РФ: Зеленський ввів нові санкції

19:58Україна
"Як ніколи раніше": Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни

"Як ніколи раніше": Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни

19:41Війна
Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні

Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні

18:46Світ
Реклама

Популярне

Більше
Пожежі в Тольятті та Нижньокамську: дрони атакували два найбільші хімічні заводи у День Росії

Пожежі в Тольятті та Нижньокамську: дрони атакували два найбільші хімічні заводи у День Росії

Здатні знайти підхід до кожного: чотири місяці народження найкращих учителів

Здатні знайти підхід до кожного: чотири місяці народження найкращих учителів

Китайський гороскоп на завтра, 13 червня: Козлам — уникання, Кролям — спонтанність

Китайський гороскоп на завтра, 13 червня: Козлам — уникання, Кролям — спонтанність

Василь Веселий: нелегальні казино, корупційні схеми та контроль над Сенс Банком

Василь Веселий: нелегальні казино, корупційні схеми та контроль над Сенс Банком

Що означають літери AA та AAA на батарейках: загадка, про яку мало хто знає

Що означають літери AA та AAA на батарейках: загадка, про яку мало хто знає

Останні новини

21:07

Бомба для ФСБ-шника: ЗМІ дізналися про вибух у будинку ексватажка "МГБ ДНР"

20:15

Більшість готує макарони неправильно: що робити, щоб вони не злипалися

19:58

Потужний удар по пропагандистам і суддям РФ: Зеленський ввів нові санкції

19:41

"Як ніколи раніше": Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни

19:16

На міжнародному Саміті українства в Швейцарії презентували проєкт "Знай свою Україну" для шкіл по всьому світу, – Гнат Коробко

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
19:10

Україна має унікальний шанс змінити хід війни: Невзлін назвав терміниПогляд

19:05

Бідність залишиться в минулому: які знаки зодіаку спіймають удачу в червні

19:02

Працівники фабрики розповіли, що насправді відбувається з одягом до продажу

18:52

"Нам буде нелегко": прогноз щодо блокування Польщею вступу України до ЄС

Реклама
18:46

Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні

18:26

Загадкове поселення, яке зникло тисячі років тому, знайшли на дні моряВідео

18:26

Головна дата червня — коли саме у 2026 році настане найдовший день року

18:26

Звичайна сода творить дива: навіщо радять насипати її на ліжкоВідео

17:55

Передача функцій ТЦК поліції: у Генштабі зробили гучну заяву

17:55

Гречка вийде в рази смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння

17:40

В Україні знайшли багатства Ані Лорак на мільйони доларів — деталі

17:33

Як ще можна назвати Аліну українською: нетипові варіанти для спілкування

17:06

П’яний працівник і утримання людей з інвалідністю: скандал в Тернопільському ТЦК

17:02

У офіс та на відпочинок: яке взуття модне літом 2026Відео

17:00

Мільйонерка працює таксисткою і приховує від родини своє багатство

Реклама
16:59

Як часто насправді слід прати постільну білизну влітку: відповідь лікарів

16:52

Щоб не злиплися в одну грудку: прості правила заморожування полуниці та малини

16:31

Капуста буде захищена весь сезон: простий засіб від шкідників, який справді працює

16:19

Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

16:10

Помідори дадуть удвічі більше плодів: що обовʼязково зробити в червні

16:07

Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

16:04

Не тільки до грошей: що насправді означає, коли сверблять долоні

15:55

"Хлопчик із майбутнього" у модних кросівках на старій картині здивував усіх

15:54

"Постійні депресії": Камалія розповіла про проблеми доньок

15:50

Негатив обійде стороною: 5 способів очистити свою енергетику

15:36

Гороскоп Таро на завтра, 13 червня: Тельцям — урок, Левам — обережність

15:32

Кран стане чистим і блискучим за 5 хвилин: у якому простому засобі його замочити

15:19

Як за лічені секунди відрізнити отруйну змію від неотруйної: 3 ключові ознаки

15:10

Путіністку Доліну наздогнала карма: вона втратила все

14:56

Люди по всьому світу масово відмовляються від сонячних панелей

14:56

Василь Веселий: нелегальні казино, корупційні схеми та контроль над Сенс Банком

14:54

Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги

14:54

Долар по 45: що буде далі з курсом, цінами на продукти і пальне – Новак

14:49

"Град та шквали": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

13:49

"Відкати" на майже 8 мільйонів: НАБУ викрило корупційну схему у Полтаві

Реклама
13:46

"Задовольняємо одне одного": Мартиновська зробила зізнання про стосунки

13:45

Здогадуються далеко не всі: як перекласти вислів "легок на помине" українською

13:43

У Житомирі прогримів вибух без оголошення тривоги: що відомо

13:38

Законні власники "Артеріуму" перемогли у Високому суді Англії та Уельсу та повернули вкрадену власність

13:32

Співак Dima Prokopov повернувся на "Караоке на майдані": переможець 2017 року пригадав свій тріумф

13:24

Риба, яка вміє ходити по суші, з величезною пащею налякала ціле місто

13:13

РФ палає від Петербурга до Татарстану, Кремль втрачає тил: як Україна змінює хід війниФото

13:10

Померла принцеса: королівська родина опублікувала заяву

13:08

Весь секрет у начинці: рецепт закуски з кабачків за 10 хвилин

13:04

"Заспиртувався": Іво Бобул вперше висловився про втрату ваги

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти