Невдача на невдачі: Путін визнав провал армії РФ у війні, що за цим стоїть

Навіть диктатор вже не може ігнорувати успіхи українських військових.

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Путін заговорив про успіхи Сил оборони не спроста / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

Путін почав визнавати невдачі власної армії

Диктатор все ще замовчує деякі успіхи Сил оборони України

Глава Кремля, найімовірніше, хоче показати, що обізнаний у ситуації

Кремлівський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін, схоже, почав визнавати невдачі окупаційної армії країни-агресорки Росії. Це сталося під час урочистостей до дня Росії, який відзначали 12 червня.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), попри часткове визнання проблем в армії РФ, Путін не готовий визнавати реальні масштаби військових викликів, які стоять перед Росією.

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Як Путін визнав невдачі своєї армії

Під час зустрічі з окупантами Путін визнав, що Україна завдає ударів по тилах РФ. За словами диктатора, далекобійні удари Київ використовує нібито для розбрату російського суспільства та нанесення економічної шкоди РФ.

При цьому Путін подає удари України не як щось серйозне. Він стверджує, що РФ посилює ППО, економіка країни швидко відновлюється, а також Москва готує удари у відповідь.

Крім цього кремлівському диктатору довелося визнати, що армія РФ просувається "не так швидко, як би хотілося". Водночас він наголосив, що окупанти все ще поступово щодня просуваються.

Про українські контратаки, внаслідок яких Сили оборони здобули тактичні успіхи Путін поки що мовчить.

"Путін, ймовірно, вирішив визнати деякі невдачі, з якими стикаються російські війська, щоб здаватися більш обізнаним з реаліями поля бою для російських військовослужбовців, які безпосередньо зазнали цих невдач", – підсумували аналітики.

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Главред писав, що за словами громадського діяча Леоніда Невзліна, нинішній етап протистояння може виявитися вирішальним для збереження української переваги на полі бою.

Поки Україна зберігає перевагу, створену багато в чому власними технологіями та інженерними рішеннями, Захід зобов'язаний допомогти її розвинути та закріпити. Якщо союзники не готові передавати більше своєї зброї та технологій, то вони як мінімум повинні підтримати те, чого українці вже досягли самостійно.

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Нагадаємо, Главред писав, що Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для посилення військової переваги над Росією.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року, зараз є такий шанс.

Напередодні повідомлялося, що Сили оборони України посилили удари по території Росії, зосередивши атаки на нафтопереробці, логістиці та оборонних підприємствах.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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