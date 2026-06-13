Чоловік відсвяткував 100-річчя та розповів, що допомагає йому жити довше

Танці допомогли Бернарду Гілберту зберегти активність і любов до життя. У 100 років він став зіркою інтернету після того, як відео його виступу стало вірусним.

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У свої 100 років пенсіонер продовжує танцювати / Колаж Главред, фото: SWNS

Ви дізнаєтеся:

Як травма в юності повністю змінила долю чоловіка

Чому мільйони людей захопилися найстарішим танцюристом Великої Британії

Яке захоплення допомагає зберігати енергію у 100 років

Мешканець Великої Британії Бернард Гілберт довів, що вік не є перешкодою для активного життя.

У свої 100 років пенсіонер продовжує танцювати і навіть став знаменитістю в мережі після того, як коротке відео з його виступом набрало понад 1,5 мільйона переглядів. Про це пише New York Post.

відео дня

Бернард почав займатися танцями ще в 1942 році. Тоді йому було всього 16 років, і він мріяв про спортивну кар'єру. Однак серйозна травма ноги, отримана під час гри в регбі, змусила його відмовитися від улюбленого виду спорту.

Лікарі довго намагалися допомогти юнакові відновитися, але в підсумку порадили йому забути про регбі і спробувати танці. Спочатку ідея здалася Бернарду смішною, проте доленосне рішення повністю змінило його життя.

Нещасний випадок, який визначив майбутнє

За словами самого Бернарда, на перше заняття його буквально привела подруга. Він довго не наважувався увійти до зали і спостерігав за тим, що відбувається, з дверного отвору.

Бернард почав займатися танцями ще в 1942 році / Фото: SWNS

Ситуацію змінила викладачка, яка поставила підлітка перед вибором: або піти, або приєднатися до групи. Бернард зробив крок всередину і несподівано для себе закохався в танці.

Відтоді фокстрот і джайв стали частиною його життя на десятиліття вперед.

Танці допомогли пережити важкі часи

Після смерті дружини, яка була його постійною партнеркою на танцмайданчику, Бернард не залишив улюблене захоплення. Навпаки, у віці 74 років він почав викладати танці та ділитися своїм досвідом з іншими.

Сьогодні чоловік живе в будинку для літніх людей Fernhill House у Вустері, де продовжує дивувати оточуючих своєю енергією та легкістю рухів.

Танці допомогли чоловікові пережити важкі часи / Фото: SWNS

"Коли він прокидається, і ми вмикаємо музику, це дійсно змінює його. Бернард стає зовсім іншою людиною. Видно, що це його заспокоює, і на обличчі сяє широка посмішка. Ось що нам подобається", — розповіла Таня Скерріт з Berkley Care Group, компанії, що управляє будинком для літніх людей.

Бернард же зізнався, що кожного разу, виходячи на танцмайданчик, забуває про всі проблеми і повністю занурюється в музику.

Дивіться у відео про те, як чоловік танцює у 99 років:

Раніше Главред писав про те, що чоловік розповів про загадковий досвід після важкої травми. За його словами, він зустрів людей з майбутнього і отримав попередження про важливі події.

Також повідомлялося про те, що син ексгумував тіло батька через 37 років і дізнався те, чого не очікував ніхто. Спроба дізнатися правду про долю родича призвела до несподіваного відкриття, яке породило ще більше питань у сім'ї та слідства.

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Про джерело: New York Post New York Post — одна з найбільших американських газет. Заснована в 1801 році. Тираж (у 2007 році) — 625 тисяч примірників у звичайні дні та 386 тисяч примірників — у неділю. З 1993 року газета належить компанії News Corporation американського медіамагната Руперта Мердока. У 1996 році Post випустив інтернет-версію газети, пише Вікіпедія.

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