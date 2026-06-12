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Бомба для ФСБ-шника: ЗМІ дізналися про вибух у будинку ексватажка "МГБ ДНР"

Олексій Тесля
12 червня 2026, 21:07
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Андрію Пінчуку доставили заміновану посилку прямо додому.
Пінчук
У Москві пролунав вибух у будинку Андрія Пінчука / Колаж: Главред, фото: Astra, Telegram

Головне:

  • Пролунав вибух у будинку полковника ФСБ Андрія Пінчука
  • Терорист РФ сховався за броньованими дверима і залишився живим

У Новій Москві пролунав вибух у будинку полковника ФСБ Андрія Пінчука, який раніше був ватажком "МГБ" у терористичній "ДНР".

Вибух прогримів у будинку терориста в селищі Щапово в Новій Москві, повідомляє Astra з посиланням на повідомлення пропагандистів РФ.

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Повідомляється, що він сховався за броньованими дверима і залишився живим. Його сім'я в цей момент перебувала в іншій будівлі.

За опублікованими даними, Пінчуку нібито доставили заміновану посилку. За даними пропагандистів, нібито "замінували інше, але у ворога не вийшло".

Що відомо про терориста Пінчука

Пінчук — ватажок БАРС-13. До 2012 року був серед членів т. зв. "МГБ" невизнаного Придністров’я, потім переїхав до Москви. Брав участь в операції із захоплення Криму.

У 2014 році приїхав до окупованого РФ Донецька, де став ватажком "Міністерства держбезпеки ДНР". Він пробув на цій посаді рік, після чого повернувся до столиці РФ. Брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Підірвано високопоставленого військового МО РФ: гучні подробиці

У підмосковній Балашисі стався вибух легкового автомобіля. За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинув високопоставлений представник російського військового керівництва.

Повідомляється, що мова може йти про главу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Даміра Давидова. На цій посаді він курирував питання постачання російських військ ракетним та артилерійським озброєнням.

Нагадаємо, раніше ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. За даними СБУ, Кирилов віддавав накази застосовувати хімічну зброю проти українських військ.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Скадовську в Херсонській області майстерно підірвали автомобіль із двома російськими офіцерами, повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.

Як раніше повідомляв Главред, у підмосковному Балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

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Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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