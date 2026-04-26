Нестійка весна в Дніпрі: синоптики розповіли про погоду цього тижня

Синоптики прогнозують у Дніпрі тиждень переважно хмарної та прохолодної погоди з поступовим потеплінням.

Робочі дні минуть без суттєвих опадів

Коротко:

Дніпро: хмарна й прохолодна погода тиждень

Без дощів у будні, опади на вихідних

Температура: від +3°C до +13°C

Останні дні квітня та початок травня у Дніпрі пройдуть під впливом переважно хмарної та прохолодної, але відносно стабільної погоди. За прогнозом метеорологічного сервісу sinoptik, протягом робочого тижня суттєвих опадів не очікується, хоча періодично можливі короткочасні прояснення

27 квітня

Понеділок, розпочнеться з щільної хмарності, яка збережеться до вечора. У нічні та ранкові години температура становитиме близько +3°C, вдень підвищиться до +9°C, а ввечері — до +10°C. Опадів не прогнозують, однак відчуття прохолоди посилюватиме західний вітер, що вдень може досягати 6,9 м/с.

28 квітня

У вівторок, небо залишатиметься переважно затягнутим хмарами, лише вранці можливі короткі прояснення. Температура поступово зростатиме: вночі +6…+7°C, вдень до +12°C. Атмосферний тиск буде стабільним (750–752 мм рт. ст.), а ймовірність опадів залишиться низькою.

29 квітня

Середа, принесе тимчасове покращення погодних умов. Вранці збережеться хмарність, однак до вечора небо проясниться. Температура коливатиметься від +6°C уночі до +11°C удень. Вітер слабшатиме, а підвищена вологість (до 77% у ранкові години) поступово зменшуватиметься.

30 квітня

У четвер, ранок обіцяє бути ясним і сонячним, проте вже у другій половині дня з’являться хмари. Максимальна температура сягне +11°C, увечері знизиться до +8°C. Ймовірність опадів зросте до 41%, однак серйозних дощів синоптики не прогнозують.

1 травня

П’ятниця, пройде під суцільною хмарністю без істотних опадів. Уночі очікується близько +4°C, удень — до +11°C. Вітер східного напрямку буде слабким, до 3,3 м/с, а вологість залишатиметься підвищеною.

2 травня

Субота, стане найтеплішою добою тижня з температурою до +12°C, однак супроводжуватиметься дощами. У другій половині дня ймовірність опадів сягатиме близько 60%, переважатиме дрібний дощ.

3 травня

Неділя, також буде вологою та хмарною. Вранці утримається похмура погода, а вдень очікується невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора. Температура становитиме від +6°C уночі до +13°C удень, вітер посилиться до 4,4 м/с.

Якою буде погода в Україні протягом тижня Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що в період з 27 квітня по 3 травня в Україні переважатиме холодна та нестійка погода. Очікуються періодичні опади різної інтенсивності, а також нічні заморозки. За його словами, через надходження арктичного повітря температурний фон залишатиметься нижчим за кліматичну норму. Заморозки можливі як на поверхні ґрунту, так і місцями в повітрі. Водночас наприкінці тижня ситуація зміниться: під впливом антициклону прогнозується потепління та переважно суха погода.

Як повідомляв Главред, у неділю, 26 квітня, Україну накрила негода: пориви вітру сягали до 30 м/с, що спричинило масові падіння дерев і пошкодження електромереж у різних регіонах. На півдні країни спостерігалася пилова буря, а в Києві місцями випав град. Внаслідок негоди загинули люди.

Крім того, погода в Україні у понеділок, 27 квітня, не порадує теплом. Вітер знову буде рвучким, некомфортним, з штормовими поривами. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

Також 27 квітня погода на Житомирщині буде прохолодною та вітряною. Упродовж доби в області та в самому Житомирі збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів, а ніч і ранок принесуть заморозки у повітрі.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

