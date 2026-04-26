Температура впаде до -3 градусів: на Тернопільщину насувається похолодання

Жителів області попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Прогноз погоди в Тернопільській області

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Тернополі у понеділок

Чому оголошено штормове попередження

У понеділок, 27 квітня, погода в Тернопільській області буде мінливою та хмарною, але опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо, що вітер буде північно-західний, 9 – 14 м/с.

По області вночі прогнозуються сильні заморозки в повітрі 0…-3 градуси, температура повітря вдень складатиме +8…+13 градусів.

У місті Тернопіль також очікуються заморозки у повітрі 0…-2 градуси, а вдень температура підніметься до +11…+13 градусів.

Синоптики додали, що через сильні заморозки по всій області оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Погода в Тернополі

Як повідомляв Главред, 27 квітня погода на Житомирщині буде прохолодною та вітряною. Упродовж доби в області та в самому Житомирі збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів, а ніч і ранок принесуть заморозки у повітрі 0…–2°.

У понеділок погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. По всій території області очікуються сильні заморозки від 0 до 5°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10-15° тепла.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко заявила, що понеділок, та й увесь найближчий тиждень, суттєвого тепла в Україну не принесе.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

