Київ та область під загрозою: синоптики попередили про різку зміну погоди

- У Києві дощ, температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°
- У понеділок температура вночі 1-3° тепла, на поверхні заморозки 0-2°
У неділю, 26 квітня, в Україні прогнозують дощі, місцями з градом, повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
У Києві в ніч на неділю невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°, передає "Інтерфакс-Україна".
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 26 квітня найвища температура вдень була 26,3 у 1926 р., найнижча вночі -2,8 у 1948 р.
У понеділок, 27 квітня, у східних, вдень і в північних, місцями в центральних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів.
У Києві в ніч на понеділок без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.
Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.
Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.
Більше новин:
- Настане похолодання і будуть опади: в Україні зміниться погода
- Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і похолоднішає
- У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
