Нестерпна спека накриває Україну: де вдарить +36 градусів

Альона Вороніна
29 серпня 2025, 10:36
Спекотні дні повертаються – скоро в Україні різко підвищиться температура повітря.
Погода, лето, жара
Погода в Україні - нестерпна спека накриває нашу державу/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну повернеться спека
  • Якою буде погода в Україні на вихідні, 30 і 31 серпня

Погода в Україні на вихідні, 30 і 31 серпня, відзначиться поверненням спеки. Температура повітря подекуди підійметься навіть до +36 градусів.

Такі зміни у погоді будуть спричинені тим, що в нашу державу прийде спекотна повітряна маса з Близького Сходу і Закавказзя. Водночас через панування високого тиску і виступу антициклону зі сходу по всій Україні буде переважно стійкий характер погоди. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Короткочасні грозові зливи пройдуть лише на крайньому заході вдень у неділю, 31 серпня.

Отже, період холодної погоди зміниться на літню спеку, зазначив синоптик. Найвищі показники денної температури будуть у центральних, південних та східних областях нашої держави.

Погода в Україні в суботу, 30 серпня

У західних областях

У західній частині очікується тепла та малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 градусів, вдень +28...+33.

У північних областях

У північних регіонах під впливом виступу антициклону опадів не передбачається. Вітер переважатиме південно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 градусів, вдень +28...+33.

У центральних областях

У центральних областях прогнозується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Вітер очікується південно-східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +13...+18 градусів, вдень +29...+34.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму спостерігатиметься переважно сонячна та спекотна погода, без опадів. Вітер очікується південно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +16…+21 градусів, вдень +30…+35.

У східних областях

У східних областях передбачається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с, у Приазов'ї та на Донбасі вдень місцями посилюватиметься до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 градусів, вдень +30…+35.

Погода в Украине 30 августа
Погода в Україні 30 серпня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 31 серпня

У західних областях

У західних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень у Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті пройдуть помірні дощі з грозою, місцями можливий град та шквали, 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень +27…+32, у Карпатах та на Закарпатті +22…+27 градусів.

У північних областях

У північних областях утримається сонячна та суха погода, без опадів. Вітер південно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +13...+18 градусів, вдень +28...+33.

У центральних областях

У центральних регіонах України очікується малохмарна та спекотна погода. Вітер південно-східного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +15…+20 градусів, вдень +31…+36.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму очікується суха та спекотна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +16…+21 градусів, вдень +30…+35.

У східних областях

У східних областях опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень +31…+36.

Погода в Украине 31 августа
Погода в Україні 31 серпня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, літо вирішило про себе нагадати – стала відома дата, коли в Україні влупить спека до +35. Синоптикиня зауважила, що надалі спека посилюватиметься.

Також раніше повідомлялося, що Україна зануриться в екстремальну спеку – синоптик розповів, коли вдарить +32. В останні дні серпня в Україну повернеться аномальна спека, що перевищить кліматичну норму.

Нагадаємо, пекельна спека накриває регіони – синоптики назвали дату похолодання. Погода в Херсоні буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +34 градусів.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
