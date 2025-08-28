Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

Синоптикиня зауважила, що надалі спека посилюватиметься.

Прогноз погоди на п’ятницю / фото: ua.depositphotos.com

Якою буде погода у п’ятницю

Коли в Україні стане прохолодніше

Погода в Україні у п’ятницю, 29 серпня, буде сухою, сонячною та спекотною. На це вплине антициклон. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні 29 серпня

Вона наголосила, що завтра максимальна температура повітря становитиме +28…+32 градуси.

Антициклон / фото: Наталія Діденко

"Надалі спека посилиться і вже впродовж суботи-неділі вона досягне +30…+35 градусів, хіба що 31-го серпня у західних областях температура повітря знизиться до +24…+27 градусів", - каже Діденко.

Погода 29 серпня / фото: meteoprog

Погода в Києві 29 серпня

Водночас у Києві, за словами синоптикині, розпочалося своєрідне бабине літо, але воно більше гаряче, ніж тепле.

Завтра у столиці буде без опадів. Температура повітря становитиме +28 градусів.

"Літо завершується і осінь розпочнеться спекотною погодою. Десь після 7-го вересня стане лагідніше", - підсумувала Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде погода в перші дні вересня

Синоптик Іван Семиліт розповів, що на початку вересня в Україні очікуються опади, але температура повітря буде доволі комфортною в межах +23…+27 градусів.

"Будуть проходження атмосферних фронтів з короткочасними опадами у західних областях, місцями невеликий короткочасний дощ буде 1-2 вересня", - наголосив він.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 28 серпня буде сухою та сонячною. У цей день синоптики опадів не прогнозують.

Наталія Діденко повідомляла, що у перший день осені в Україні буде переважно сухо, лише на заході можливі локальні короткочасні дощі.

Водночас, завідувачка Відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух заявляла, що погода в Україні у вересні буде прохолоднішою, ніж минулого року. Зокрема, на заході країни вже пануватиме справжня осінь.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

