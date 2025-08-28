Пекельна спека накриває регіони: синоптики назвали дату похолодання

Погода в Херсоні буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +34 градусів.

https://glavred.net/synoptic/adskaya-zhara-nakryvaet-regiony-sinoptiki-nazvali-datu-poholodaniya-10693538.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 29 серпня

Де температура повітря підвищиться до +34 градусів

Коли прийде похолодання

Погода в Україні 29 серпня буде сухою та сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 29 серпня буде сонячно та спекотно. Така погода очікується під впливом антициклону. Температура повітря підвищиться до +32 градусів.

відео дня

Впродовж суботи-неділі стане ще спекотніше - 30-35 градусів тепла. Але 31 серпня у західних областях буде трохи прохолодніше - 24-27 градусів тепла. Погода стане лагіднішою аж після 7 вересня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: ventusky

Погода 29 серпня

В Україні 29 серпня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 11-16°, на північному сході та сході країни 7-12°, вдень 26-31°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 29 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+34 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+30 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: meteoprog

Погода 29 серпня у Києві

У Києві 29 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 26-31°; у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред