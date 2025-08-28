Україна зануриться в екстремальну спеку: синоптик розповів, коли вдарить +32

В останні дні серпня в Україну повернеться аномальна спека, що перевищить кліматичну норму.

В Україну вривається аномальна спека / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

29–30 серпня в Україні очікується аномально тепла погода

Вдень температура підніметься до 32 °C, вночі - 11–16 °C

Середньодобові температури перевищать норму на 5–6 °C

В останні вихідні літа в Україні пануватиме аномально тепла й водночас спокійна погода. Вдень 29 та 30 серпні температура підвищиться до 32 градусів тепла. Про це повідомив начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, починаючи з п’ятниці, 29 серпня, відбудеться зміна атмосферних процесів над Європою: атлантичний циклон Ex-Erin зміститься у напрямку Британських островів, тоді як антициклон Mareike поступово відійде на схід. У проміжку між цими двома баричними системами на територію України почне надходити добре прогріте субтропічне повітря. Це забезпечить справжнє повернення літа з високими температурами.

"Між цими двома баричними системами в Україну, зокрема Черкащину, налаштується потік добре розігрітого повітря із субтропіків. Відбудеться занурення у повноцінне літо: вночі 11-16 градусів, вдень 26-31", - прогнозує синоптик.

Постригань уточнив, що середньодобові температури в ці вихідні перевищать кліматичну норму на 5-6 градусів. Ночі стануть теплішими - 14-19 градусів, а вдень термометри покажуть 27-32 градуси.

Температура повітря / Фото: скріншот pivotalweather

Серпневе похолодання - не рідкість

Коментуючи серпневе похолодання напередодні, синоптик нагадав, що подібні явища в кінці місяця раніше були досить частими, особливо до 2015–2017 років. Тоді середній температурний фон наприкінці серпня часто опускався до 11–14 градусів, а нічна температура знижувалася до 6–8 градусів тепла.

"В останні 10 років ми встигли про них забути. А раніше, саме у період 25-30 серпня, середній температурний фон часто знижувався до 11-14º, а нічна температура – до 6-8º тепла. Цікаво, що у ті роки після таких похолодань або починалася рання осінь із першими заморозками вже з 20 вересня, або поверталося літнє тепло до 30º на початку вересня і літо затримувалося до 24-26 вересня", - зазначив Постригань.

Чому в серпні різко похолоднішало

В останні дні серпня Україну різко накрило похолодання з дощами та навіть снігом у Карпатах. Як пояснив Главреду синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт, причиною стало надходження холодного полярного повітря.

Втім, вже найближчими днями температура почне зростати. 28-29 серпня вночі очікується від +8 до +17 градусів, удень - до +30, місцями на сході, півдні та заході - до +33. Наприкінці серпня нічні температури становитимуть +14…+20, а денні - +27…+33.

Вересень, за прогнозом Семиліта, розпочнеться з невеликих дощів, але з комфортними показниками - вдень близько +23…+27. У середньому місяць обіцяє бути в межах кліматичної норми: +13…+18 градусів, у Карпатах - +11…+12.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що з 29 по 31 серпня спека посилиться до 32-34 °C, а послаблення очікується з 4 вересня, на півдні - 7-8 вересня. 1 вересня більшість областей залишаться сухими, лише на заході та півночі можливі дощі.

Також п’ятницю, 29 серпня, в Україні очікується суха, сонячна та спекотна погода завдяки впливу антициклону, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Температура сягатиме +28…+32 градусів, а у вихідні спека посилиться до +30…+35. Лише 31 серпня на заході стане прохолодніше - +24…+27.

Як повідомляв Главред, 1 вересня в Україні буде переважно сухо, лише на заході можливі короткі дощі. За прогнозом Діденко, спека почне спадати з 4 вересня, а на півдні - з 7-8 вересня.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

