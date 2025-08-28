Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україна зануриться в екстремальну спеку: синоптик розповів, коли вдарить +32

Руслана Заклінська
28 серпня 2025, 16:36
138
В останні дні серпня в Україну повернеться аномальна спека, що перевищить кліматичну норму.
Україна зануриться в екстремальну спеку: синоптик розповів, коли вдарить +32
В Україну вривається аномальна спека / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

  • 29–30 серпня в Україні очікується аномально тепла погода

  • Вдень температура підніметься до 32 °C, вночі - 11–16 °C

    відео дня

  • Середньодобові температури перевищать норму на 5–6 °C

В останні вихідні літа в Україні пануватиме аномально тепла й водночас спокійна погода. Вдень 29 та 30 серпні температура підвищиться до 32 градусів тепла. Про це повідомив начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, починаючи з п’ятниці, 29 серпня, відбудеться зміна атмосферних процесів над Європою: атлантичний циклон Ex-Erin зміститься у напрямку Британських островів, тоді як антициклон Mareike поступово відійде на схід. У проміжку між цими двома баричними системами на територію України почне надходити добре прогріте субтропічне повітря. Це забезпечить справжнє повернення літа з високими температурами.

"Між цими двома баричними системами в Україну, зокрема Черкащину, налаштується потік добре розігрітого повітря із субтропіків. Відбудеться занурення у повноцінне літо: вночі 11-16 градусів, вдень 26-31", - прогнозує синоптик.

Постригань уточнив, що середньодобові температури в ці вихідні перевищать кліматичну норму на 5-6 градусів. Ночі стануть теплішими - 14-19 градусів, а вдень термометри покажуть 27-32 градуси.

Україна зануриться в екстремальну спеку: синоптик розповів, коли вдарить +32
Температура повітря / Фото: скріншот pivotalweather

Серпневе похолодання - не рідкість

Коментуючи серпневе похолодання напередодні, синоптик нагадав, що подібні явища в кінці місяця раніше були досить частими, особливо до 2015–2017 років. Тоді середній температурний фон наприкінці серпня часто опускався до 11–14 градусів, а нічна температура знижувалася до 6–8 градусів тепла.

"В останні 10 років ми встигли про них забути. А раніше, саме у період 25-30 серпня, середній температурний фон часто знижувався до 11-14º, а нічна температура – до 6-8º тепла. Цікаво, що у ті роки після таких похолодань або починалася рання осінь із першими заморозками вже з 20 вересня, або поверталося літнє тепло до 30º на початку вересня і літо затримувалося до 24-26 вересня", - зазначив Постригань.

Чому в серпні різко похолоднішало

В останні дні серпня Україну різко накрило похолодання з дощами та навіть снігом у Карпатах. Як пояснив Главреду синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт, причиною стало надходження холодного полярного повітря.

Втім, вже найближчими днями температура почне зростати. 28-29 серпня вночі очікується від +8 до +17 градусів, удень - до +30, місцями на сході, півдні та заході - до +33. Наприкінці серпня нічні температури становитимуть +14…+20, а денні - +27…+33.

Вересень, за прогнозом Семиліта, розпочнеться з невеликих дощів, але з комфортними показниками - вдень близько +23…+27. У середньому місяць обіцяє бути в межах кліматичної норми: +13…+18 градусів, у Карпатах - +11…+12.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що з 29 по 31 серпня спека посилиться до 32-34 °C, а послаблення очікується з 4 вересня, на півдні - 7-8 вересня. 1 вересня більшість областей залишаться сухими, лише на заході та півночі можливі дощі.

Також п’ятницю, 29 серпня, в Україні очікується суха, сонячна та спекотна погода завдяки впливу антициклону, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Температура сягатиме +28…+32 градусів, а у вихідні спека посилиться до +30…+35. Лише 31 серпня на заході стане прохолодніше - +24…+27.

Як повідомляв Главред, 1 вересня в Україні буде переважно сухо, лише на заході можливі короткі дощі. За прогнозом Діденко, спека почне спадати з 4 вересня, а на півдні - з 7-8 вересня.

Читайте також:

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода на вихідні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

17:52Війна
Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

17:39Політика
УПЦ МП офіційно визнали пов'язаною з РПЦ – що чекає на церкву далі і чи буде заборона

УПЦ МП офіційно визнали пов'язаною з РПЦ – що чекає на церкву далі і чи буде заборона

16:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Останні новини

17:52

Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

17:48

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

17:40

Велике церковне свято 29 серпня: що не можна робити цього дня

17:40

Не на ту напала: Волочкова отримала несподівану підставу від шанувальниці

17:39

Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
17:21

Ексдружина Олександра Цекало подала на нього до суду через аліменти

17:19

Мова не про території: політолог назвав складне питання на переговорах з РФ

17:07

Дуже складно: Лорак скаржиться на доньку, яка потоваришувала з донькою Кіркорова

16:56

УПЦ МП офіційно визнали пов'язаною з РПЦ – що чекає на церкву далі і чи буде заборона

Реклама
16:45

"Удари успішні": у Кремлі цинічно висловилися про атаку на КиївФотоВідео

16:36

Україна зануриться в екстремальну спеку: синоптик розповів, коли вдарить +32

16:23

"Оскар-2026": стало відомо, який фільм представить Україну на кінопремії

16:11

Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

15:54

Чи була Україна прабатьківщиною індоєвропейців: Курганна теорія Гімбутас

15:48

Софія Ротару показала понівечений Росією Київ: що написала співачка

15:38

Виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство - що порушив артистВідео

15:14

РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

15:09

Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

15:06

Ким були таври: жорстокі ритуали і загадка зникнення

14:58

Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році: які передбачені штрафи

Реклама
14:57

"Два прямих прильоти в дім": Ігнат - про підлу атаку на КиївФотоВідео

14:40

Росія вдарила по кораблю ВМС України: є жертва, тривають пошуки моряків

14:35

Яке слово заховане на малюнку: тільки одиниці здогадаються за 15 секунд

14:29

Ідеально на сніданок чи обід: рецепт лінивого хачапурі на сковороді за 10 хвилин

14:18

Зекономить гроші та паливо: яку секретну кнопку в авто потрібно натиснути

14:11

Георгій Кістяківський: учений із Києва, що став радником президента США

13:58

Постраждала квартира судді Мастер Шеф, де вона живе з донькою

13:49

Дрони ЗСУ спричинили пожежу біля палацу Путіна: ЗМІ дізнались, чи зачепило маєток

13:46

Чому 29 серпня не можна вживати м'ясні продукти: яке церковне свято

13:45

Всередині були працівники: РФ вдарила по депо Нової пошти в Києві

13:12

Китайський гороскоп на завтра 29 серпня: Кроликам - сум, Коням - образи

13:08

З перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полонВідео

13:06

Фотографічна схожість: Джанабаєва засвітила крихітку-доньку від Меладзе

12:50

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

12:49

Послав матом: співак Шнуров відмовився віддати 50 мільйонів армії РФ

12:40

Небезпечніше, ніж здається: чим загрожує звичка пити із садового шланга

12:36

"Чудовий ранок": сестра Єфросиніної опублікувала дике фото в день обстрілу Києва РФ

12:27

Потужні удари по РЛС і борту: воїни ГУР атакували ракетний корабель РФ біля Криму

12:02

Унаслідок атаки РФ на Київ постраждав офіс редакції Української правди

11:59

Тепер їх не побачиш: старовинні речі, які колись були у кожній хатіВідео

Реклама
11:54

Може підштовхнути Путіна до миру: на що здатна українська ракета ФламінгоВідео

11:51

Не так, як очікувалося: в Україні за лічені місяці підвищать мінімальну зарплату

11:34

У Києві різко зросла кількість загиблих, багато людей під завалами: моторошні деталіФотоВідео

11:20

Не зовсім як у казці: нареченого Тейлор Свіфт змусили зробити їй пропозицію

11:15

Удар по НПЗ та важливих об’єктах РФ: в Генштабі розповіли про зухвалу операцію

11:03

Путін живе у мріях: ЗМІ дізналися, чи хоче диктатор закінчити війну в Україні

11:00

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоВідео

10:47

З весілля на фронт: Камалія розкрила, хто з найрідніших їде на передовуВідео

10:21

Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС: названо умову

10:09

"Серце розривається": як українські знаменитості пережили атаку на Київ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти