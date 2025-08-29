Якою буде погода 1 вересня: синоптикиня здивувала прогнозом і попередила про дощі

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода на вихідні, 30-31 серпня
- Якою буде погода 1 вересня
- Коли в Україні спаде спека і почнеться осіння погода
Погода в Україні у вихідні, 30 і 31 серпня, здивує поверненням спеки. У більшості областей максимальна температура повітря упродовж дня становитиме +28…+33 градуси.
У нічні години буде трішки прохолодніше – очікується +14…+19 градусів, на півдні до +20 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Антициклон упирається бичечком і не пускає атлантичну вологу в Україну. У більшості країн Європи в уїк-енд очікуються часом дощі, в Україні – без опадів. Хіба завтра (в суботу, 30 серпня – ред.) подекуди на Донеччині, а в неділю у Карпатах – локальні опади", – зазначила синоптикиня.
Погода в Києві на вихідні
У Києві 30-31 серпня буде спекотно, очікується +28…+31 градус, без опадів.
Погода в Україні 1 вересня
1 вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24…+28 градусів.
"На решті території України ще буде гАряче, до +33 градусів", – попередила Діденко.
Дощі першого вересня ймовірні в другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. На заході та півночі – без опадів.
"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6-го вересня", – додала синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, нестерпна спека накриває Україну – стало відомо, де вдарить +36 градусів. Спекотні дні повертаються – скоро в Україні різко підвищиться температура повітря.
Нагадаємо, літо вирішило про себе нагадати – стала відома дата, коли в Україні влупить спека до +35. Синоптикиня зауважила, що надалі спека посилюватиметься.
Також раніше повідомлялося, що Україна зануриться в екстремальну спеку – синоптик розповів, коли вдарить +32. В останні дні серпня в Україну повернеться аномальна спека, що перевищить кліматичну норму.
Вас також може зацікавити:
- Чим відрізняються два собаки: усі відмінності потрібно знайти за 21 секунду
- Яке слово заховане на малюнку: тільки одиниці здогадаються за 15 секунд
- Треба знайти четвертого кота: більшість людей побачить лише трьох тварин
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред