Якою буде погода 1 вересня: синоптикиня здивувала прогнозом і попередила про дощі

У перший день осені очікуються дощі, але вони будуть йти лише у частині областей.

Погода в Україні - якою буде погода 1 вересня/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на вихідні, 30-31 серпня

Якою буде погода 1 вересня

Коли в Україні спаде спека і почнеться осіння погода

Погода в Україні у вихідні, 30 і 31 серпня, здивує поверненням спеки. У більшості областей максимальна температура повітря упродовж дня становитиме +28…+33 градуси.

У нічні години буде трішки прохолодніше – очікується +14…+19 градусів, на півдні до +20 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"Антициклон упирається бичечком і не пускає атлантичну вологу в Україну. У більшості країн Європи в уїк-енд очікуються часом дощі, в Україні – без опадів. Хіба завтра (в суботу, 30 серпня – ред.) подекуди на Донеччині, а в неділю у Карпатах – локальні опади", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 30 серпня/ meteoprog

Погода в Україні 31 серпня/ meteoprog

Погода в Києві на вихідні

У Києві 30-31 серпня буде спекотно, очікується +28…+31 градус, без опадів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні 1 вересня

1 вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24…+28 градусів.

"На решті території України ще буде гАряче, до +33 градусів", – попередила Діденко.

Дощі першого вересня ймовірні в другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. На заході та півночі – без опадів.

"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6-го вересня", – додала синоптикиня.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

