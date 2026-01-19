Холодний фронт не відступає: якою буде погода на Житомирщині 20–23 січня

У вівторок синоптики прогнозують слабкий туман.

https://glavred.net/synoptic/holodnyy-front-ne-otstupaet-kakaya-budet-pogoda-v-zhitomirskoy-oblasti-20-23-yanvarya-10733552.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Житомирській області до 23 січня / Колаж: Главред, фото: Мій Житомир/Telegram

Головне:

На Житомирщині цього тижня очікуються морози до -19

На початку тижня можливі туман та ожеледиця, наприкінці — невеликий сніг

Удень температура триматиметься в межах 5–12 морозу

Житомирська область входить у найхолодніший період січня: з 20 по 23 число температура опускатиметься до 19° морозу, а погода змінюватиметься від туманів до легкого снігу. Про це повідомили в обласному центрі гідрометеорології, пише Житомир.info.

Погода на тиждень20 січня, вівторокУ Житомирі — хмарно з проясненнями, без опадів, можливий слабкий туман. Вітер західний 3–8 м/с. Температура: вночі 15–17° морозу, вдень 7–9° морозу.По області — аналогічні умови, місцями ожеледиця на дорогах, нічні мінімальні значення до 19° морозу.

відео дня

21 січня, середаДень пройде малохмарно та без опадів. На автошляхах подекуди слизько. Температура: вночі 14–19° морозу, вдень 7–12° морозу.

22 січня, четверХмарно з проясненнями. Вночі — без опадів, удень місцями невеликий сніг. Температура: вночі 12–17° морозу, вдень 5–10° морозу.

23 січня, п’ятницяЧасом випадатиме легкий сніг. Вночі 10–15° морозу, вдень 7–12° морозу.

Погода в Україні - останні новини

Погода в Україні протягом цього тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг.

Жителям Дніпра цього тижня варто очікувати морозів і зимових умов. Холодну погоду утримуватимуть арктичні повітряні маси та вплив антициклону. Опадів майже не очікується, тому містянам радять тепло одягатися та обережно пересуватися дорогами.

У понеділок, 19 січня, погода в Харкові ввечері буде морозною і хмарною. Без опадів.

Варто прочитати таке:

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред