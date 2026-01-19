Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Холодний фронт не відступає: якою буде погода на Житомирщині 20–23 січня

Дар'я Пшеничник
19 січня 2026, 15:15оновлено 19 січня, 15:57
81
У вівторок синоптики прогнозують слабкий туман.
Погода Житомир
Прогноз погоди в Житомирській області до 23 січня / Колаж: Главред, фото: Мій Житомир/Telegram

Головне:

  • На Житомирщині цього тижня очікуються морози до -19
  • На початку тижня можливі туман та ожеледиця, наприкінці — невеликий сніг
  • Удень температура триматиметься в межах 5–12 морозу

Житомирська область входить у найхолодніший період січня: з 20 по 23 число температура опускатиметься до 19° морозу, а погода змінюватиметься від туманів до легкого снігу. Про це повідомили в обласному центрі гідрометеорології, пише Житомир.info.

Погода на тиждень20 січня, вівторокУ Житомирі — хмарно з проясненнями, без опадів, можливий слабкий туман. Вітер західний 3–8 м/с. Температура: вночі 15–17° морозу, вдень 7–9° морозу.По області — аналогічні умови, місцями ожеледиця на дорогах, нічні мінімальні значення до 19° морозу.

відео дня

21 січня, середаДень пройде малохмарно та без опадів. На автошляхах подекуди слизько. Температура: вночі 14–19° морозу, вдень 7–12° морозу.

22 січня, четверХмарно з проясненнями. Вночі — без опадів, удень місцями невеликий сніг. Температура: вночі 12–17° морозу, вдень 5–10° морозу.

23 січня, п’ятницяЧасом випадатиме легкий сніг. Вночі 10–15° морозу, вдень 7–12° морозу.

Погода в Україні - останні новини

Погода в Україні протягом цього тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг.

Жителям Дніпра цього тижня варто очікувати морозів і зимових умов. Холодну погоду утримуватимуть арктичні повітряні маси та вплив антициклону. Опадів майже не очікується, тому містянам радять тепло одягатися та обережно пересуватися дорогами.

У понеділок, 19 січня, погода в Харкові ввечері буде морозною і хмарною. Без опадів.

Варто прочитати таке:

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода в Житомирі Погода Житомирська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:35Фронт
Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

18:20Енергетика
Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:21Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

Останні новини

19:04

Обов'язковий техогляд для всіх авто: що зміниться в 2026 році

18:43

Бюджетне рішення для зими: як прибрати протяг з вікон раз і назавжди

18:35

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:20

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

18:09

Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
18:07

Кім: В умовах критичних загроз швидкість важливіша за бюрократію, а безпека людей вища за закон

17:51

Тернопільщину накриє небезпечна погода – попередження від синоптиків

17:47

Майбутні топ-трансфери "Динамо": тренер киян анонсував відхід трьох гравців

17:46

Коти це ненавидять: 6 неочевидних речей, які дратують їх найбільше

Реклама
17:45

Москва боялась - для чого СРСР викрав з України череп легендарного отамана СіркаВідео

17:31

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиноюФото

17:21

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:07

РФ не може запускати ракети з моря: у ВМС сказали, скільки триватиме "пауза"

17:02

Путін посилить репресії, але режим може впасти: розкрито несподіваний сценарійВідео

17:00

"Альфа" СБУ знищила міф про непереможне російське ППО, - експерт

16:59

Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни

16:39

РФ зібралася обстріляти підстанції АЕС: "Флеш" попередив про ризик катастрофи

16:38

Кремль через Медведчука відхилив мирні переговори щодо України – ISW

16:28

Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

16:06

Формула ідеального сніданку: скільки варити яйця для правильної консистенції

Реклама
15:51

Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

15:48

Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

15:32

Сильні морози відступлять, але ненадовго: коли погода в Україні зміниться

15:32

Буряк звариться за 10 хвилин, якщо додати лише один інгредієнт: секретний трюк

15:27

Ранки, коли зірки стають ближчими: на ТЕТ стартує новий сезон "Ближче до зірок" з Нікітою Добриніним і Наталі СолонікВідео

15:24

"Шахеди" будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

15:19

Як сказати українською "дедлайн" - слово, яке несправедливо забулиВідео

15:15

Холодний фронт не відступає: якою буде погода на Житомирщині 20–23 січня

14:48

Чи потрібно включати поворот на головній дорозі: остаточна відповідь інструктораВідео

14:37

Посланець Путіна приїде в Давос для переговорів щодо України – Reuters

14:31

На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

13:59

Мороз і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

13:57

Секретний об’єкт СРСР: де в Україні захована найбільша "тарілка" і що з нею стало

13:56

"Внутрішній хаос": Віра Брежнєва опинилася в Києві та зізналася в проблемах

13:54

Євро перевищить психологічну межу: озвучено тривожний прогноз щодо курсу

13:34

Китайський гороскоп на завтра 20 січня: Драконам - втрати, Свиням - небезпека

13:21

У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

13:06

Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно

12:55

"Пожертвувати Донбасом" заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні

12:54

Віник може притягнути проблеми: де його не можна тримати і як правильно викинути

Реклама
12:47

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

12:08

Новий небезпечний конкурент України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

12:05

РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

12:01

"Сором": Олену Тополю шантажують через провокаційне відео нібито з коханцем

11:59

Чому 20 січня не можна піднімати дрібні речі з підлоги: яке церковне свято

11:55

Може запускатись з літаків: в ГУР розповіли про новий небезпечний дрон РФ

11:51

Ворог просунувся у Покровську та ще біля двох ключових міст: свіжі карти DeepState

11:35

68-річна Ірина Дерюгіна заговорила про третій шлюб: "Я сказала"

11:05

Трамп зробив гучну заяву про російську загрозу в Гренландії та звинуватив Данію

10:55

По 20 годин без світла: відомо, коли графіки відключення стануть ще жорсткішимиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти