Цілодобові обмеження: як 18 січня вимикатимуть світло на Житомирщині

Впродовж дня графіки можуть змінюватися.

Графік відключень світла на Житомирщині 18 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Мsй Житомир/Telegram

Головне:

18 січня на Житомирщині діють змінні погодинні відключення світла для 2–3,5 черг

Графіки можуть коригуватися протягом дня залежно від стану енергосистеми

Промислові споживачі працюють із цілодобовими обмеженнями потужності

У неділю, 18 січня, на території Житомирської області запроваджено погодинні відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі "Житомиробленерго", зазначивши, що протягом дня графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Станом на 10:30 компанія інформує, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" для побутових споживачів діятиме режим відключень для 3,5 черг. Розподіл на добу виглядає так:

з 10:00 до 20:00 - 3,5 черги

з 20:00 до 22:00 - 3,0 черги

з 22:00 до 24:00 - 2,5 черги

У компанії нагадують, що графіки складаються з шести черг та 12 підчерг. На сайті "Житомиробленерго" споживачі можуть перевірити свою чергу та дізнатися точний час можливого вимкнення світла.

Окремо зазначається, що для промислових підприємств 18 січня діятимуть цілодобові обмеження потужності — з 00:00 до 24:00.

Коли ситуація зі світлом покращиться

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко говорив, що швидкого покращення ситуації зі світлом чекати не варто.

За його словами, частина енергетичних об’єктів потребує тривалого відновлення після пошкоджень, а деякі об’єкти взагалі не підлягають ремонту.

"Ми розуміємо, що мороз не може триматися два місяці. Потрібно протриматися хоча б тиждень, поки погода трохи покращиться", - додав він.

Нагадаємо, Укренерго повідомило, що 18 січня в усіх регіонах України запровадять погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промисловості через наслідки російських атак на енергооб’єкти, повідомили в "Укренерго". Водночас ситуація може змінюватися протягом дня.

Також у Києві після атаки 9 січня без тепла залишаються 50 будинків, міські служби працюють 24/7 для відновлення інфраструктури. Електроенергію подають по графіку: близько 3 годин зі світлом і 10 без, локальні аварії усувають енергетики.

Як повідомляв Главред, нардеп Богдан Кицак назвав три сценарії російських ударів по енергетиці України. За його словами, оптимістичний - без атак і відновлення роботи, реалістичний - нові удари ускладнять відновлення й гірший - повне руйнування генерації до кінця зими, через що великі міста, зокрема Київ, можуть перестати функціонувати.

Про джерело: Житомиробленерго Житомиробленерго — це регіональний оператор системи розподілу електроенергії, який забезпечує постачання світла споживачам у Житомирській області. Компанія відповідає за технічний стан електромереж, підключення абонентів, ліквідацію аварій та облік споживання електроенергії. В умовах війни підприємство також займається оперативним відновленням мереж після пошкоджень та інформує мешканців про відключення та ремонтні роботи.

