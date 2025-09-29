Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 30 вересня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

У яких областях будуть лити дощі та сніг

Погода в Україні 30 вересня буде холодною, дощовою. У цей день очікується навіть сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Там очікуються сильні заморозки на поверхні ґрунту - 0-3 градуси.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 30 вересня очікуються дощі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях. Температура повітря підвищиться до 11-17 градусів тепла, на Правобережжі - 7-12 градусів тепла. У більшості областей в цей день буде рвучкий вітер зі штормовими поривами.

Погода 30 вересня

В Україні 30 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі в Одеській, Миколаївській областях, на північному сході та сході. Вітер буде східний зі швидкістю 7-12 м/с. У центральних, південних та східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 30 вересня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +8...+12 градусів.

Погода 30 вересня у Києві

У Києві 30 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накриє похолодання – українцям видали важливе попередження. Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.

Також раніше повідомлялося, коли в Україну прийде бабине літо – синоптик назвала дати різкої спеки. Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.

Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – новий прогноз від синоптиків. Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

