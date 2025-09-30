Рус
Засипає снігом і вдарив мороз -3°C: де в Україні лютує сильна негода

Маріна Фурман
30 вересня 2025, 13:23
Карпати стрімко перейшли у зимовий режим.
снег
У Карпатах справжня зима / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні випав сніг та вдарив мороз
  • Якою погода буде 30 вересня

Хоч на календарі ще вересень, у Карпатах вже зима. Другий день поспіль гори засипає снігом, а температура повітря впала нижче нуля. Про це повідомили у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Рятувальники зазначили, що гори стрімко перейшли у зимовий режим.

відео дня

"Падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів. Станом на 09:00 30.09.2025 на г. Піп Іван: хмарно, сніг, вітер північний 4 м/с, температура повітря -3°C", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС туристам нагадують, що такі погодні умови значно ускладнюють пересування та можуть бути небезпечними для здоров’я і життя.

Через раптове похолодання, дощі, сильний вітер і туман існує небезпека заблукати, отримати травму чи переохолодитися.

Рятувальники рекомендують перед виходом у гори дотримуватися наступних правил:

  • перевіряти прогноз погоди;
  • уникати походів у поодинці та складними маршрутами;
  • мати з собою теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;
  • передати інформацію рідним про свій маршрут;
  • встановити мобільний додаток на телефон "Порятунок у горах".

"Пам’ятайте: гори прекрасні, але й небезпечні. Бережіть себе!", - наголосили у ДСНС.

  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: ДСНС
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: ДСНС
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: ДСНС
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: ДСНС

Погода на 30 вересня

У вівторок, 30 вересня, в Україні буде мокро і холодно. Практично по всій країні, за винятком східних областей, пройдуть дощі.

Стовпчики термометрів удень покажуть +10°...+13°, на півдні та в Закарпатській області - до +14°...+16°.

Засипає снігом і вдарив мороз -3°C: де в Україні лютує сильна негода
Прогноз погоди на 30 вересня / фото: meteoprog

Нагадаємо, Главред писав, що впродовж нового робочого тижня, з 29 вересня по 5 жовтня, в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні у перший день жовтня буде не просто холодною, а дуже холодною.

Нещодавно народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає бабине літо і довгоочікуване потепління.

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
