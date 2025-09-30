Засипає снігом і вдарив мороз -3°C: де в Україні лютує сильна негода

Карпати стрімко перейшли у зимовий режим.

У Карпатах справжня зима / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Де в Україні випав сніг та вдарив мороз

Якою погода буде 30 вересня

Хоч на календарі ще вересень, у Карпатах вже зима. Другий день поспіль гори засипає снігом, а температура повітря впала нижче нуля. Про це повідомили у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Рятувальники зазначили, що гори стрімко перейшли у зимовий режим.

"Падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів. Станом на 09:00 30.09.2025 на г. Піп Іван: хмарно, сніг, вітер північний 4 м/с, температура повітря -3°C", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС туристам нагадують, що такі погодні умови значно ускладнюють пересування та можуть бути небезпечними для здоров’я і життя.

Через раптове похолодання, дощі, сильний вітер і туман існує небезпека заблукати, отримати травму чи переохолодитися.

Рятувальники рекомендують перед виходом у гори дотримуватися наступних правил:

перевіряти прогноз погоди;

уникати походів у поодинці та складними маршрутами;

мати з собою теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;

передати інформацію рідним про свій маршрут;

встановити мобільний додаток на телефон "Порятунок у горах".

"Пам’ятайте: гори прекрасні, але й небезпечні. Бережіть себе!", - наголосили у ДСНС.

Погода на 30 вересня

У вівторок, 30 вересня, в Україні буде мокро і холодно. Практично по всій країні, за винятком східних областей, пройдуть дощі.

Стовпчики термометрів удень покажуть +10°...+13°, на півдні та в Закарпатській області - до +14°...+16°.

Прогноз погоди на 30 вересня / фото: meteoprog

Нагадаємо, Главред писав, що впродовж нового робочого тижня, з 29 вересня по 5 жовтня, в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні у перший день жовтня буде не просто холодною, а дуже холодною.

Нещодавно народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає бабине літо і довгоочікуване потепління.

