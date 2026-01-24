Мороз і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

Коротко:
- У Харкові вдень буде хмарно
- У Харківській області на дорогах ожеледь
У вихідні, 24-25 січня, погода в Харкові буде хмарною і похмурою. Без опадів.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у суботу, 24 січня, в Харкові протягом усього дня погода буде похмурою.
"У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дрібний сніг повинен закінчитися ще в першій половині дня. В інший час опадів не очікується", - йдеться в повідомленні.
Вітер східний, 3, 5 м/с.
Температура повітря вдень буде -15...- 11 градусів морозу. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть - 13... - 12 градусів.
А в неділю, 25 січня, в Харкові сонце буде рідко показуватися з-за хмар. Без опадів. Вітер східний, близько 3 м/с.
Температура повітря вдень буде -15...- 11 градусів морозу. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть - 13... - 12 градусів.
Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, в Харківській області на вихідних вдень прогнозується невеликий сніг. На дорогах очікують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 16° морозу, вдень 6-12° морозу.
Погода в Україні - останні новини
Погода в Україні 24 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили штормове попередження в Прикарпатті та Закарпатті - I рівень небезпеки. Там на дорогах буде ожеледиця.
Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя найближчими днями і надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.
Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян. Протягом середи, четверга і п'ятниці в місті збережеться холодна погода з мінусовими температурами і переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.
Читайте також:
- Замете снігом, але морози відступлять: коли в Полтаві та області потеплішає
- Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати відчутне потепління
- Україну знову засипле снігом: невтішний прогноз на найближчі дні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред