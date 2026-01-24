Мороз і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

У суботу, 24 січня, в Харкові протягом усього дня погода буде похмурою.

У Харківській області прогнозується невеликий сніг / колаж: Главред, фото: t.me/citykharkivua

Коротко:

У Харкові вдень буде хмарно

У Харківській області на дорогах ожеледь

У вихідні, 24-25 січня, погода в Харкові буде хмарною і похмурою. Без опадів.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у суботу, 24 січня, в Харкові протягом усього дня погода буде похмурою.

"У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дрібний сніг повинен закінчитися ще в першій половині дня. В інший час опадів не очікується", - йдеться в повідомленні.

Вітер східний, 3, 5 м/с.

Температура повітря вдень буде -15...- 11 градусів морозу. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть - 13... - 12 градусів.

А в неділю, 25 січня, в Харкові сонце буде рідко показуватися з-за хмар. Без опадів. Вітер східний, близько 3 м/с.

Температура повітря вдень буде -15...- 11 градусів морозу. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть - 13... - 12 градусів.

Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, в Харківській області на вихідних вдень прогнозується невеликий сніг. На дорогах очікують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 16° морозу, вдень 6-12° морозу.

Погода в Україні - останні новини

Погода в Україні 24 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили штормове попередження в Прикарпатті та Закарпатті - I рівень небезпеки. Там на дорогах буде ожеледиця.

Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя найближчими днями і надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян. Протягом середи, четверга і п'ятниці в місті збережеться холодна погода з мінусовими температурами і переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

