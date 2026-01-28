Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Україні у четвер
- Коли розпочнеться сильне похолодання
Погода в Україні у четвер, 29 січня, буде доволі теплою та з опадами, але через кілька днів розпочнеться нове похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Завтра фактично єдиний теплий день з найближчої перспективи - скрізь відлига і опади, мокрий сніг або дощ", - заявила вона.
Температура повітря 29 січня і вночі, і вдень буде близько нуля, у південній частині +4…+7 градусів, а в Криму +7…+14 градусів.
Діденко додала, що із 30 січня потужний антициклон почне поступово відтісняти атлантичну вологу і тепліше повітря.
"30-го січня почне холоднішати на півночі, а 31-го січня - 1 лютого холодне повітря пошириться практично повсюди", - каже синоптикиня.
За її словами, пік морозів, за попередніми прогнозами, прийдеться на 1-3 лютого. У ці дні нічна температура повітря може досягати -15…-24 градусів.
Похолодання в Україні
Синоптик Ігор Кібальчич раніше також говорив, що на вихідних, 31 січня та 1 лютого, температура в Україні знову почне знижуватися.
За його прогнозом, температура повітря у ці дні протягом доби коливатиметься в діапазоні -5...-15 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на 28 січня майже по всій території України оголошено жовтий рівень небезпеки через небезпечні метеорологічні явища. На Правобережжі очікується туман із видимістю 200–500 метрів, у більшості центральних, північних та Харківській областях прогнозують ожеледь, а на дорогах по всій країні, за винятком півдня та Закарпаття, буде ожеледиця.
Також синоптик казала, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження із черговим похолоданням.
Водночас, погода у Рівненській області 29 січня буде хмарною з періодичними проясненнями. Опади будуть у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу. Дорожнє покриття вкриє ожеледиця, що може призвести до ускладнень у роботі транспорту.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
