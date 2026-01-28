Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

Діденко сказала, що завтра на українців чекає останній теплий день.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 29 січня, буде доволі теплою та з опадами, але через кілька днів розпочнеться нове похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Завтра фактично єдиний теплий день з найближчої перспективи - скрізь відлига і опади, мокрий сніг або дощ", - заявила вона. відео дня

Температура повітря 29 січня і вночі, і вдень буде близько нуля, у південній частині +4…+7 градусів, а в Криму +7…+14 градусів.

Погода 29 січня / фото: meteoprog

Діденко додала, що із 30 січня потужний антициклон почне поступово відтісняти атлантичну вологу і тепліше повітря.

"30-го січня почне холоднішати на півночі, а 31-го січня - 1 лютого холодне повітря пошириться практично повсюди", - каже синоптикиня.

За її словами, пік морозів, за попередніми прогнозами, прийдеться на 1-3 лютого. У ці дні нічна температура повітря може досягати -15…-24 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Похолодання в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич раніше також говорив, що на вихідних, 31 січня та 1 лютого, температура в Україні знову почне знижуватися.

За його прогнозом, температура повітря у ці дні протягом доби коливатиметься в діапазоні -5...-15 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 28 січня майже по всій території України оголошено жовтий рівень небезпеки через небезпечні метеорологічні явища. На Правобережжі очікується туман із видимістю 200–500 метрів, у більшості центральних, північних та Харківській областях прогнозують ожеледь, а на дорогах по всій країні, за винятком півдня та Закарпаття, буде ожеледиця.

Також синоптик казала, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження із черговим похолоданням.

Водночас, погода у Рівненській області 29 січня буде хмарною з періодичними проясненнями. Опади будуть у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу. Дорожнє покриття вкриє ожеледиця, що може призвести до ускладнень у роботі транспорту.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

