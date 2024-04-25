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Будуть заморозки і сніг: в Україну повертається зимова погода

Ангеліна Підвисоцька
25 квітня 2024, 19:17
Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях також очікуються грозові дощі та туман.
погода
Прогноз погоди в Україні на 26 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 26 квітня буде дощовою та грозовою. Синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3°. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. На території Закарпатської та Івано-Франківської областей оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

погода 26 апреля
Прогноз погоди в Україні на 26 квітня / фото: ventusky

Погода 26 квітня

В Україні 26 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами майже по всій Україні. На Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці буде місцями туман. Вітер в цей день буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 7-12°, у південно-східній частині 13-17°, у західних областях 2-7°; вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях 12-17°, на решті території 18-23°, на південному сході країни до 26°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 26 квітня в Україні буде вітряно та мокро. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+27 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+14 градусів.

погода 26 апреля
Прогноз погоди в Україні на 26 квітня / фото: meteoprog

Погода 26 квітня у Києві

У Києві 26 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та туман. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°; у Києві вночі 10-12°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 26 апреля
Прогноз погоди в Україні на 26 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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