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"Влуплять" три шторми поспіль: Україну атакують потужні магнітні бурі

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2024, 04:05
Потужний спалах цієї магнітної бурі досягне майже 5-бального рівня.
магнітна буря, сонце, погода
Сильна магнітна буря накрила Україну / фото: pixabay

Україну накрила сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Ще 22 квітня в країну увірвався геомагнітний шторм. Він вдарив із потужністю 3 балів. Уже наступного дня сила шторму зросла до майже п'яти балів. Очікується, що на такому рівні вона триватиме до 27 квітня включно. 28-29 квітня магнітна буря стане трохи слабшою - 3 бали. Після цього вона опуститься до мінімуму.

Однак розслаблятися ще рано. Уже 1 травня країну накриє нова магнітна буря. Три дні вона вируватиме на рівні 3-х балів. 4 квітня буде одноденний "перепочинок", після чого знову країну атакує триденна буря.

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магнітна буря
Сильна магнітна буря накрила Україну / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 16 спалахів класу М. Повідомляють, що 26 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 70 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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