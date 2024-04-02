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Вріже 4 затяжні шторми: календар магнітних бур на квітень

Ангеліна Підвисоцька
2 квітня 2024, 05:00
Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.
магнітна буря, сонце, погода
Календар магнітних бур на квітень / фото: depositphotos.com/ua

Україну у квітні накриє 4 магнітні бурі. Усі вони будуть досить тривалими. Про це повідомляє meteoagent.

Перша магнітна буря вже увірвалася в країну 1 квітня. Вона врізала з 4-бальною потужністю. Наступного дня вона стала слабшою на 1 бал. Очікується, що 3-5 квітня включно її потужність знову буде на рівні 4-х балів, 6 квітня - 3 бали. Після цього буря піде на спад.

9 квітня країну накриє новий геомагнітний шторм. Він буде на рівні 3-х балів і триватиме до 11 квітня включно. Наступна трибальна магнітна буря влупить 19 квітня і вируватиме цілих п'ять днів - до 23 квітня включно.

відео дня

Четверта буря затягнеться на два дні - 27-28 квітня. Її потужність також буде на рівні трьох балів.

магнітна буря квітень
Календар магнітних бур на квітень / фото: Главред

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу М. Повідомляється, що 2 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 10%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 8 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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