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Мокрий сніг і температура -7 градусів: в Україну йде ще сильніше похолодання

Альона Вороніна
16 квітня 2024, 15:46
Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Погода, снег
Погода в Україні стане ще холоднішою - буде мокрий сніг і температура -7 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні стане ще холоднішою. У нашу країну повернуться холодні вітри зі Скандинавії, а циклон із Балкан принесе дощі у низку регіонів.

У середу і четвер, 17 і 18 квітня, температура повітря подекуди буде знижуватися до +7 градусів вдень. Але настільки холодна погода зачепить не усі області України. Таким прогнозом погоди на найближчі дні поділилася синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише NV.

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Вона зазначила, що у найближчі дні майже по всій Україні дощитиме. Опади будуть спричинені скандинавським циклоном. За словами Птухи, це будуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Але у південно-східних регіонах нашої країни опадів не передбачається.

Разом з опадами прийде сильніше похолодання. 17 і 18 квітня денна температура повітря знизиться до +7…+14 градусів.

Тепліше буде на півдні та південному сході України – там до четверга, 18 квітня, вдень буде +22…+29 градусів. Але після 18 квітня похолодання дістанеться і до цих регіонів – температура повітря знизиться приблизно до +24 градусів.

У той же час в інших регіонах 18 квітня середня температура знизиться до +6…+11 вдень.

Погода в Украине 17 апреля
Погода в Україні 17 квітня/ meteoprog

Де буде мокрий сніг і температура близько 0 градусів

Ще холодніше буде на високогір'ї Карпат – 18 квітня там пройде мокрий сніг, вночі та вдень там буде близько 0 градусів.

"Ось така розплата за теплий початок квітня", – зазначила синоптик.

Погода в Украине 18 апреля
Погода в Україні 18 квітня/ meteoprog

Де і коли буде -7 градусів

У п’ятницю, 19 квітня, балканський циклон залишить Україну, тому дощів стане менше. У цей день лише місцями можуть бути невеликі дощі, а півночі вночі – помірні. Субота, 20 квітня, уже пройде без опадів.

Але це не означає, що в Україні потеплішає. Температура повітря все одно залишатиметься холодною, а подекуди навіть опуститься ще нижче. Так, у ніч на 20 квітня на високогір'ї Карпат буде навіть -2…-7 градусів.

"На сході буде вдень до +23, а на решті території України – +7…+13. Причому в ніч на 20 квітня буде лише +1…+7 градусів, а на заході і півночі на поверхні ґрунту – навіть 0…-3. Ба більше – на карпатському високогір'ї очікується до -2…-7, а вдень лише +1…+6. Натомість на півдні та сході 20 квітня вдень буде +13…+19", – розповіла Птуха.

У той же час вона попередила, що після цієї хвилі холоду не варто очікувати стрімкого потепління, адже в неділю, 21 квітня, можлива поява нового циклону.

Погода в Києві 17-18 квітня

17 і 18 квітня у столиці України будуть короткочасні дощі. Найбільша ймовірність опадів 18 квітня. Дощитиме до кінця тижня.

"18 квітня вночі та вдень в Києві +7…+9 градусів, наступного дня температура у світлу частину доби лишатиметься тією самою, а ось вночі буде +4…+6, а далі – +2…+4. Проте в останній день тижня денне повітря прогріється до +15 градусів", – зазначила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україну йде потужний циклон – будуть грози, мокрий сніг і заморозки до -4. Циклон і атмосферні фронти на тлі зниженого тиску призведуть до випадання дощів, особливо в західних і північних областях, попередив синоптик.

Також повідомлялося, що центральні області України опиняться під атакою негоди – синоптики попередили про зливи із грозами та градом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер. Синоптики розповіли, де буде негода.

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