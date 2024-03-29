Справжня весна прийде швидко: детальний прогноз погоди в Україні на квітень 2024

Квітень 2024 в Україні буде теплим, але без температурних рекордів. Також прогримлять перші грози, прогнозують синоптики.

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Якою буде погода в Україні у квітні - прогноз по регіонах / Фото: pixabay.com

Погода в Україні у квітні 2024 року здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів ТСН, що для квітня характерне швидке наростання тепла.

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"Уже за кілька діб температура вдень підвищиться до +22...+24 градусів. Але це короткочасне потепління, потім дещо похолодає, хоча температурний фон залишиться вищим за норму. Середньомісячна температура у квітні, як правило, 7-11 градусів тепла", - сказав він.

Квітень також характерний тим, що на всій території України починають гриміти грози. Під час прояснень імовірні нічні заморозки.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у другий місяць весни середня місячна температура повітря перевищить норму на 1-1,5 градуса. Зокрема, тепліше за норму буде на Закарпатті, на Хмельниччині, на Буковині та в Івано-Франківській області. Пощастить із теплом і жителям Одеської та Вінницької областей.

У північних регіонах, у Львівській та Тернопільській областях очікуються середньостатистичні показники температури.

У середньому по країні повітря у квітні прогріється до +8...+13 градусів тепла, у гірських районах - 2-6 градусів тепла.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Узагальнений прогноз погодних сайтів meteofor і sinoptik свідчить, що квітень 2024 року в Україні буде теплим, заморозків не повинно бути, але й температурні максимуми перевищені не будуть.

Погода в Україні у квітні - прогноз для західних регіонів

2-3 квітня похолодає до +9...+11, почнуться дощі. У Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях очікуються зливи з першими грозами.

На Закарпатті, Хмельниччині та Буковині буде на кілька градусів тепліше, а опадів буде небагато.

Погода покращиться з 5-6 квітня, температура повітря підвищиться до +14...+18 градусів вдень і до +6...+10 вночі.

Нове зниження температури на 3-4 градуси очікується з 19 по 24 квітня скрізь, крім Закарпаття: тут буде вдень +14...+15. Надалі температура повільно повернеться до попередніх значень.

Найбільше дощів очікується на Закарпатті, у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

З 25 квітня опади поступово припиняться, і можна буде вважати, що справжня весна нарешті прийшла.

Прогноз погоди для північних областей України

1 квітня у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київській, Сумській областях та на заході країни буде сонячно і тепло.

Далі похолодає до +12...+13 градусів удень і до +3...+5 уночі, а в Сумській області стовпчики термометрів опустяться до +1...+2 градуси.

На Волині, Рівненщині та Сумщині прогримлять перші грози з сильними дощами.

Тепло повернеться наприкінці першого тижня квітня, опади припиняться, вдень на термометрах очікується +14...+16 градусів.

Нова хвиля похолодання і дощова погода прийде в регіон 18-20 квітня і затримається до 23-24 числа.

Надалі небо проясниться, а повітря прогріється до +15...+17 градусів вдень і до +7...+8 вночі.

Погода в центральних областях - прогноз на квітень

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях синоптики не прогнозують ані "температурних гойдалок", ані сильних злив із грозами.

1 квітня повітря прогріється до +20 градусів, а надалі майже весь місяць температура триматиметься в межах +14...+17 градусів.

На Вінниччині буде значно прохолодніше - температура повітря знизиться до +12...+13 градусів у період з 18 по 24 квітня.

У Черкаській та Полтавській областях найхолоднішим днем місяця може стати 4 квітня, коли температура ненадовго впаде до +9 вдень і до +5 вночі під впливом північного вітру.

Опадів у центральних регіонах буде небагато. Можливі незначні опади в другій і третій декадах місяця.

Погода в Україні - прогноз для східних регіонів

У Харківській, Донецькій та Луганській областях у квітні не буде значних коливань температури, опади - помірні.

Найпрохолодніше буде на Донеччині, де майже весь місяць протримається температура +14...+16 градусів вдень і +7...+9 вночі. Найтепліше - на Луганщині, тут удень термометри покажуть +17...+18 градусів, а в окремі дні потеплішає до +20...+21 градуса.

Донецька область лідируватиме за кількістю днів без опадів. Дощі, якщо й будуть, то незначні.

У Харківській області опадів буде найбільше - парасольки знадобляться три тижні з чотирьох. У другій половині квітня дощ йтиме щодня.

Погода на Півдні - прогноз на квітень 2024 року

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму тепла весна в березні так і не настала. Не буде її, за прогнозами синоптиків, і у квітні.

В Одесі до середини квітня температура повітря підніметься до +12...+15 градусів, далі потеплішає до +20. Опадів майже не буде.

У Миколаївській області повітря прогріється до +17...+20 градусів удень, у Херсонській та Запорізькій областях очікується 16-18 градусів тепла. У Криму - буде на 1-2 градуси прохолодніше ніж на континентальній частині регіону.

У Запорізькій області можливі значні дощі 9-10 та 26-28 квітня.

Погода в Україні - прогнози на весну

Метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що погода в Україні навесні 2024 року буде доволі теплою - у деяких регіонах температура повітря очікується на один-два градуси вищою за кліматичну норму. Водночас заморозки й опади у вигляді снігу також не виключені.

Начальник відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру, синоптик Наталя Птуха розповіла, коли очікувати потепління та якою буде погода на Великдень.

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