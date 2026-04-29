Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень

Коли в Україну прийде справжнє тепло, розповіла Наталія Птуха.

Погода в Україні на травень

Погода в Україні у квітні здивувала справжніми контрастами. Після різкого похолодання, заморозків і навіть снігу в окремих регіонах українці очікують на стабільне весняне тепло. Втім, за прогнозами синоптиків, погодні умови ще залишатимуться нестійкими.

Коли саме варто чекати потепління, чому квітневі заморозки не є аномалією та яким буде травень — про це розповіла в інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Чи справді Україні в найближчі дні варто очікувати потепління?

Не зовсім. Я б не сказала, що ми різко відчуємо потепління вже завтра. Температурний фон залишатиметься приблизно таким самим, як і зараз. Єдина зміна — трохи послабшає вітер, хоча він усе ще буде прохолодним, із північного заходу.

Вночі, зокрема 30 квітня, а також 1 і навіть 2 травня, у більшості регіонів зберігатимуться заморозки в повітрі. Виняток — південь, де температура буде в межах +1…+6°C, і заморозки можливі лише на ґрунті. Вдень 30 квітня та 1 травня очікуємо +8…+13°C, на півдні — до +15…+16°C.

Погода на травень в Україні

Коли чекати довгоочікуваного потепління?

Поступове підвищення температури розпочнеться з 2 травня. Вдень буде +10…+15°C, на заході — до +18°C.

Більш відчутне потепління прогнозуємо на 3–4 травня: у більшості регіонів +11…+17°C, а на заході та півночі — до +18…+24°C.

Погода в Києві

Чи прийдуть опади з потеплінням?

Кількість опадів поступово зменшуватиметься. Ще можливі короткочасні дощі, подекуди з мокрим снігом, але вони ставатимуть слабшими і менш поширеними. 1 травня опади залишаться переважно на Лівобережжі, а 2 травня — лише на крайньому півдні.

Заморозки у травні в Україні

Чому цього року квітень виявився таким холодним і чи можна вважати заморозки стихійним явищем?

Так, за нашими критеріями, заморозки в повітрі — це другий рівень небезпечності, тобто стихійне явище. Але водночас це не є чимось надзвичайним.

До середини травня в Україні триває період ризику заморозків. Особливо після теплої ранньої весни, як було цього року: березень був теплішим за норму, і в таких випадках імовірність повернення холодів досить висока.

Якої погоди очікувати у травні в Україні?

Середньомісячна температура прогнозується в межах +12…+15, у гірських районах — +9…+12, що трохи нижче кліматичної норми.

Щодо опадів — вони будуть близькими до норми, але розподілятимуться нерівномірно. Наші фахівці очікують в межах норми від 35 до 76 мм по більшості регіонів України, трошечки більше, звичайно, це гірські райони, Закарпаття, Чернівецька область.

Прогноз погоди для столиці на 2 тижні

З 4 травня до 8–9 травня переважатиме підвищений атмосферний тиск, тому буде більше сонячних прояснень і менше опадів. Виняток — південний схід, де час від часу проходитимуть атмосферні фронти.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

