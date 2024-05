Зірка "Всі жінки - відьми" та оскароносна зірка допомагатимуть Україні у війні з РФ

Голлівудські акторки Алісса Мілано та Гіларі Свонк стали амбасадорами платформи UNITED24 і допомагатимуть Україні у війні з Росією

Алісса Мілано та Гіларі Свонк підтримали Україну / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та Instagram

Відомі та популярні американські акторки Алісса Мілано (серіал "Усі жінки - відьми") та Гіларі Свонк (володарка "Оскара" за фільми "Хлопці не плачуть" та "Крихітка на мільйон") долучилися до допомоги Україні під час повномасштабної війни, яку розв'язала країна-агресор Росія. Обидві артистки стали амбасадорами платформи UNITED24.

І Мілано, і Свонк надаватимуть допомогу Україні за напрямками: "Освіта і наука" та "Медична допомога".

"Уже понад два роки Україна потерпає від жорстокого та несправедливого російського вторгнення. Мир і безпека для українців мають настати, і ми маємо допомогти їм досягти цього. Я підтримую народ України і закликаю всіх робити те саме", - сказала Свонк.

А Мілано, зі свого боку, підкреслила, що Україна під час війни потребує допомоги, як ніколи. Актриса зазначила, що робитиме все можливе, щоб "жах на українських землях припинився".

"Україна потребує нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Повномасштабна війна в Україні - нелюдська, підла і варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Українці, знайте: я буду з Україною і буду підтримувати вас на цьому шляху", - зазначила актриса.

Хто таке Алісса Мілано? Алісса Джейн Мілано - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, співачка. Найбільш відома за ролями Саманти Мічеллі в ситкомі "Хто тут бос?" (1984-1992), Дженніфер Мачіні в "Мелроуз Плейс" (1997-1998), Фібі Голівеллівелл у телесеріалі "Зачаровані" (1998-2006) і Саванни Девіс у телесеріалі "Коханки" (2013-2014), повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні вкотре публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles - Back in the U.S.S.R. - зі свого концерту в Гластонбері та всіх майбутніх виступів.

Guns N' Roses разом із The Rolling Stones публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.

"Роллінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter у лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які вчинили російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор. Причому глядачі дуже добре відреагували на символічний жест рок-музикантів.

А Guns N' Roses на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою - на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.

