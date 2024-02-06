Алісса Мілано жорстко відреагувала на звинувачення з боку хворої Шеннон Доерті

Акторка Алісса Мілано відкинула всі звинувачення на свою адресу - мовляв, через її інтриги Шеннон Доерті позбулася ролі в серіалі "Всі жінки - відьми".

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Мілано заявила - їй дуже сумно через те, що цей скандал виник після заяв Доерті/ колаж Главред, фото Instagram

Не так давно відома акторка Шеннон Доерті (яка зараз страждає від онкологічного захворювання) заявила, що колись була змушена покинути серіал "Зачаровані" (українським глядачам він більш відомий під назвою "Всі жінки - відьми") через інтриги своєї колеги, акторки Алісси Мілано. Та не стала мовчати і прокоментувала звинувачення на свій бік, повідомляє журнал People.

Акторка заявила - їй дуже сумно через те, що цей скандал впливає не стільки на її життя, скільки на людей, які дивилися шоу і для яких воно дуже багато чого означало.

"Ця токсичність, яка все ще відбувається через чверть століття, очорнила проєкт. Мені сумно, що люди не можуть просто залишити все це позаду. Сумно, що ми не можемо просто святкувати успіх шоу", - сказав Мілано.

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Зірка нагадала, що працювати над шоу було важко, вона намагалася вилікувати численні травми, отримані під час зйомок серіалу "Зачаровані". Водночас Алісса наголосила, що хотіла б знову знятися в якомусь проєкті з Шеннен Доерті та Холлі Мері Комбс (тобто в першому складі серіалу "Зачаровані").

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