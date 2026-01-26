"Ревнощі, заздрощі": Денисенко розірвала стосунки із зірковою кумою

Наталка Денисенко та Олена Світлицька були близькими подругами.

Наталка Денисенко - стосунки з Оленою Світлицькою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Олена Світлицька

Ви дізнаєтеся:

Наталка Денисенко та Олена Світлицька не спілкуються

Що стало причиною розладу між кумами

Відома українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла, чому не спілкується зі своєю близькою подругою Оленою Світліцькою. Стосунки між актрисами серйозно зіпсувалися, повідомляє "Радіо Люкс".

Наталка не стала приховувати, що між подругами накопичилося багато серйозних образ. Тому останнім часом дівчата не запрошували одна одну на важливі події. Наприклад, Світлицької не було на дні народження Денисенко.

Олена Світлицька - актриса / фото: instagram.com, Олена Світлицька

"Дійсно, ми не спілкуємося. Після всього, що я отримала від неї, я не буду з нею спілкуватися вже так близько. Зараз я взагалі не бажаю йти на контакт", - розповіла актриса.

Також вона пояснила причину свого рішення. За словами Наталки, подруга заздрила їй, проте вона не стала заглиблюватися в подробиці їхніх взаємин.

Наталка Денисенко — особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"На мою думку, це ревнощі і заздрощі. У цій ситуації досить багато таємниць", — поділилася Денисенко.

Раніше актриса також розірвала стосунки з іншою своєю зірковою кумою — Ксенією Мішиною. Після викривального інтерв'ю Андрія Федінчика вона публічно звинуватила акторку у дволикості.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

