"Якісна зміна, новий виток": Мозгова розкрила доленосну зустріч

Анна Підгорна
26 січня 2026, 17:24
Олена Мозгова поділилася, як змінюється її життя.
Олена Мозгова
Олена Мозгова зараз - продюсер розповіла про зустрічі та життєві уроки / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Стисло:

  • Олена Мозгова заговорила про місце людей, випадкових і ні, в її житті
  • Вона зізналася, як вони впливають на неї

Музичний продюсер Олена Мозгова має безліч зв'язків і в її житті відбувається значна кількість знайомств. І, ймовірно, розставань.

Про останнє Мозгова намагається не шкодувати, оскільки вірить, що всі, з ким нас зіштовхує доля, зовсім не випадкові перехожі. "Ніхто не зʼявляється в твоєму житті просто так. Кожна нова зустріч це: урок, який потрібно пройти і отримати унікальний досвід; підтримка, в момент коли вона дуже потрібна; можливість сформувати майбутнє з кращим сценарієм", - переконана Олена.

відео дня

Тому у своєму блозі в Instagram вона подякувала абсолютно всім - хто був, є і буде поруч. "Дякую всім у цьому житті. За уроки, за підтримку і за можливості, які забезпечують моє справжнє зростання, яке передбачає перехід на новий виток, тобто не просто рух по звичній траєкторії, "біг по колу", а якісна зміна, рух в траєкторії спіралі", - поділилася роздумами Олена Мозгова.

Олена Мозгова
Олена Мозгова зараз - продюсер розповіла про зустрічі та життєві уроки / фото: instagram.com/olenamozgova1

Раніше Главред розповідав, в якому стані Олег Винник. Співак досить часто згадував проблеми зі здоров'ям як причину його виїзду з України на початку повномасштабної війни. Друг Винника розкрив деталі діагнозу.

Також втікач Потап представив пісню про Батьківщину і тугу за домівкою. Під час війни виконавець виїхав з України і вирішив зайнятися розвитком нових проектів за кордоном.

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

