"Якісна зміна, новий виток": Мозгова розкрила доленосну зустріч

Стисло:
- Олена Мозгова заговорила про місце людей, випадкових і ні, в її житті
- Вона зізналася, як вони впливають на неї
Музичний продюсер Олена Мозгова має безліч зв'язків і в її житті відбувається значна кількість знайомств. І, ймовірно, розставань.
Про останнє Мозгова намагається не шкодувати, оскільки вірить, що всі, з ким нас зіштовхує доля, зовсім не випадкові перехожі. "Ніхто не зʼявляється в твоєму житті просто так. Кожна нова зустріч це: урок, який потрібно пройти і отримати унікальний досвід; підтримка, в момент коли вона дуже потрібна; можливість сформувати майбутнє з кращим сценарієм", - переконана Олена.
Тому у своєму блозі в Instagram вона подякувала абсолютно всім - хто був, є і буде поруч. "Дякую всім у цьому житті. За уроки, за підтримку і за можливості, які забезпечують моє справжнє зростання, яке передбачає перехід на новий виток, тобто не просто рух по звичній траєкторії, "біг по колу", а якісна зміна, рух в траєкторії спіралі", - поділилася роздумами Олена Мозгова.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, в якому стані Олег Винник. Співак досить часто згадував проблеми зі здоров'ям як причину його виїзду з України на початку повномасштабної війни. Друг Винника розкрив деталі діагнозу.
Також втікач Потап представив пісню про Батьківщину і тугу за домівкою. Під час війни виконавець виїхав з України і вирішив зайнятися розвитком нових проектів за кордоном.
Читайте також:
- Ротару врятувала від окупації рідних відомої співачки: "Все закидано бомбами"
- Катя Кузнєцова заговорила про стосунки після розставання з росіянином - деталі
- "Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Фединчика після викривального інтерв'ю
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред