'Забирали на операцію': Женя Кот з'явився із забинтованою головою

Ви дізнаєтеся:
- Жені Коту зробили операцію
- Як себе почуває танцюрист
Відомий танцюрист Женя Кот стурбував шанувальників в Instagram повідомленням про те, що йому знадобилося оперативне втручання. Зірка "Танців з зірками" з'явився з пов'язкою на голові і розповів, як пройшла операція.
Євген поїхав до клініки на планове втручання. Танцюрист звернув увагу, що його забрали в операційну у вдалий момент.
"Забирали на операцію у правильний час", - повідомив Женя, показавши годинник на телефоні.
Знаменитість не став надто хвилювати фанатів — відразу після процедури він вийшов на зв'язок і розповів про своє самопочуття.
"Вже на базі. Всім дякую за хвилювання. Все ОК", — підписав танцюрист фотографію в післяопераційній палаті.
На знімку видно, що у Кота перебинтована голова в області вух — саме на цей орган йому робили втручання. Танцюрист зізнався, що давно мав зважитися на операцію, але через обставини зробив це тільки зараз. Він подякував лікарям і розповів про відчуття після процедури.
"Операція пройшла успішно. Давно мав її зробити і ось настав час. Трохи болить, але це не проблема, пройде. Дякую лікарю і команді — було швидко і весело. Дякую анестезії, що не відчував всього процесу", — написав Женя Кот.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, вийшов у TikTok з обуренням через скандал навколо Тіни Кароль. Він записав ролик, де показав на екрані телефону Тіну, яка вибачається, і обрушився з критикою на українців.
Також принц Гаррі з'явився на батьківщині і здивував користувачів мережі прогресом свого облисіння. Масла у вогонь підлила недавня публікація Меган Маркл, на якій Гаррі постав з набагато більшою кількістю волосся на голові.
Вас може зацікавити:
- Українські зірки публікують свої сміливі фото, щоб підтримати Олену Тополю
- "Забув привезти волосся": принц Гаррі показав свою облисілу маківку
- Син Грубіча з'явився з протезом-механічною рукою і показав, як ним керує
Що таке Танці з зірками?
Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проекту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 в 2006 році. Всього вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи та зірки шоу-бізнесу змагаються за звання кращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом з ними селебрітіс в прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред