'Забирали на операцію': Женя Кот з'явився із забинтованою головою

Жені Коту знадобилося оперативне втручання.

https://glavred.net/starnews/zabirali-na-operaciyu-zhenya-kot-poyavilsya-s-zabintovannoy-golovoy-10734134.html Посилання скопійоване

Женя Кот - операція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Женя Кот

Ви дізнаєтеся:

Жені Коту зробили операцію

Як себе почуває танцюрист

Відомий танцюрист Женя Кот стурбував шанувальників в Instagram повідомленням про те, що йому знадобилося оперативне втручання. Зірка "Танців з зірками" з'явився з пов'язкою на голові і розповів, як пройшла операція.

Євген поїхав до клініки на планове втручання. Танцюрист звернув увагу, що його забрали в операційну у вдалий момент.

відео дня

"Забирали на операцію у правильний час", - повідомив Женя, показавши годинник на телефоні.

Женя Кот - танці / фото: instagram.com, Женя Кот

Знаменитість не став надто хвилювати фанатів — відразу після процедури він вийшов на зв'язок і розповів про своє самопочуття.

Женя Кот - "Танці з зірками" / фото: instagram.com, Женя Кот

"Вже на базі. Всім дякую за хвилювання. Все ОК", — підписав танцюрист фотографію в післяопераційній палаті.

На знімку видно, що у Кота перебинтована голова в області вух — саме на цей орган йому робили втручання. Танцюрист зізнався, що давно мав зважитися на операцію, але через обставини зробив це тільки зараз. Він подякував лікарям і розповів про відчуття після процедури.

Женя Кот після операції / фото: instagram.com, Женя Кот

"Операція пройшла успішно. Давно мав її зробити і ось настав час. Трохи болить, але це не проблема, пройде. Дякую лікарю і команді — було швидко і весело. Дякую анестезії, що не відчував всього процесу", — написав Женя Кот.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, вийшов у TikTok з обуренням через скандал навколо Тіни Кароль. Він записав ролик, де показав на екрані телефону Тіну, яка вибачається, і обрушився з критикою на українців.

Також принц Гаррі з'явився на батьківщині і здивував користувачів мережі прогресом свого облисіння. Масла у вогонь підлила недавня публікація Меган Маркл, на якій Гаррі постав з набагато більшою кількістю волосся на голові.

Вас може зацікавити:

Що таке Танці з зірками? Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проекту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 в 2006 році. Всього вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи та зірки шоу-бізнесу змагаються за звання кращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом з ними селебрітіс в прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред