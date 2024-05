Зірка "Надприродного" приїхав до Києва і порадував фанатів душевними фото

Американський актор Міша Коллінз (зірка серіалу "Надприродне") вже вдруге за час повномасштабної війни в Україні приїхав до Києва.

https://glavred.net/stars/zvezda-sverhestestvennogo-priehal-v-kiev-i-poradoval-fanatov-dushevnymi-foto-10566827.html Посилання скопійоване

Міша Коллінз вдруге приїхав до Києва/ колаж Главред, фото Instagram

49-річний відомий голлівудський актор Міша Коллінз, який відомий за ролями в серіалах "Надприродне" і "Лицарі Готема", знову приїхав до Києва. Фото зі столичного залізничного вокзалу актор виклав на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні вранці прибув на Київський вокзал із помічником", - підписав знімок артист.

Відтак актор трохи прогулявся центром Києва - і, зокрема, сфотографувався на Софіївській площі на тлі розбитої техніки.

відео дня

"Я повернувся до Києва, Україна", - підписав фото Коллінз.

До слова, що рівно рік тому Міша Коллінз вперше побував в Україні. Тоді актор зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, артист став амбасадором благодійної платформи United24 у напрямку "Гуманітарне розмінування".

Тоді крім Києва артист також побував у Чернігівській області, де ознайомиться з роботою українських саперів.

Хто такий Міша Коллінз? Дмитро "Міша" Коллінз (англ. Dmitri "Misha" Collins; нар. 20 серпня 1974, Бостон, Массачусетс) - американський актор і режисер, найвідоміший завдяки ролі Кастіеля в серіалі "Надприродне", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні вкотре публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles - Back in the U.S.S.R. - зі свого концерту в Гластонбері та всіх майбутніх виступів.

Guns N' Roses разом із The Rolling Stones публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.

"Роллінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter у лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які вчинили російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор. Причому глядачі дуже добре відреагували на символічний жест рок-музикантів.

А Guns N' Roses на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою - на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред